ASUS ROG Phone 8 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

ASUS uzun süredir heyecanla beklenen yeni üst seviye akıllı telefonlarını karşımıza çıkardı. CES 2024 etkinliğinde duyurulan ASUS ROG Phone 8 ailesinin tüm teknik özellikleri ve satış fiyatı netleşti. Gelişmiş bir donanıma ev sahipliği yapan oyuncu telefonu, önceki nesillere göre çok daha üstün bir performansa kapı açıyor.

ASUS’un yeni oyuncu telefonu serisi toplamda üç modelden oluşuyor. Standart cihazın yanı sıra karşımıza ROG Phone 8 Pro ve ROG Phone 8 Pro Edition yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan cihazlarla alakalı tüm merak edilen detaylar geldi. İşte ayrıntılar…

ASUS ROG Phone 8 özellikleri

Boyutlar: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

163,8 x 76,8 x 8,9 mm Ağırlık: 225 gr

225 gr Ekran: 6,78 inç Samsung AMOLED E6, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 165 Hz’e kadar yenileme hızı, 1 Hz – 120 Hz arasında değişken hız, 720 Hz dokunmatik örnekleme, 2.500 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus 2

6,78 inç Samsung AMOLED E6, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 165 Hz’e kadar yenileme hızı, 1 Hz – 120 Hz arasında değişken hız, 720 Hz dokunmatik örnekleme, 2.500 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 16 GB (standart ve Pro modeller) ve 24 GB (Pro Edition)

16 GB (standart ve Pro modeller) ve 24 GB (Pro Edition) Dahili depolama alanı: 256 GB (standart model), 512 GB (Pro model) ve 1 TB (Pro Edition)

256 GB (standart model), 512 GB (Pro model) ve 1 TB (Pro Edition) Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 32 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 32 MP telefoto lens Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 65 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

65 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil Ekstralar: 5G, Wi-Fi 7 Tri Band, Bluetooth 5.3, NFC, çift USB-C, stereo ses, P2 konektörü, yapılandırılabilir AirTriggers tetikleyicileri, 15W Qi 1.3 kablosuz şarj, ekran altında optik parmak izi okuyucu, RGB aydınlatma (ROG Phone 8) ve AniMe Vision aydınlatma (ROG Phone 8 Pro)

5G, Wi-Fi 7 Tri Band, Bluetooth 5.3, NFC, çift USB-C, stereo ses, P2 konektörü, yapılandırılabilir AirTriggers tetikleyicileri, 15W Qi 1.3 kablosuz şarj, ekran altında optik parmak izi okuyucu, RGB aydınlatma (ROG Phone 8) ve AniMe Vision aydınlatma (ROG Phone 8 Pro) İşletim sistemi: Android 14

Serinin bir önceki modeline göre daha ince bir tasarıma sahip olan modeller, yan tarafta yüzde 14, üst kısımda ise yüzde 71 oranında küçülmeye gitti. 225 gramlık ağırlığıyla dikkat çeken model, su ve toza karşı dayanıklılık sunan IP68 sertifikasına sahip ilk oyun telefonu olarak lanse ediliyor. Alüminyum malzemeyle üretilen ve Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruma teknolojisiyle korunan ürün sağ tarafta mobil oyun deneyimi sırasında tetikleyici işlevi sunan, basınca duyarlılık gösteren iki tane özelleştirilebilir düğme taşıyor.

Serinin standart modeli olan ASUS ROG Phone 8, arka kısmında şirketin logosuna yer verirken, aynı zamanda kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir RGB ışıklara sahip Aura LED desteğiyle geliyor. Serinin Pro modellerinde ise 341 mini LED ve 20’nin üzerinde önceden yüklenmiş animasyonla programlanabilir bir ekran olan AniMe Vision yer alıyor.

ASUS ROG Phone 8 serisi akıllı telefon ailesi, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle yüksek bir performans vaat ediyor. Serinin temel ve Pro modellerinde 16 GB, Pro Edition’da ise 24 GB RAM kapasitesi bulunuyor. En üst düzey modelde 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sağlanıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışırken, mobil oyun deneyimine yönelik yapay zeka destekli AI Gaming özelliği de oyunculara eşlik ediyor.

ASUS ROG Phone 8 serisi fiyatları

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa çıkacak ASUS’un yeni oyuncu telefonları şu fiyatlardan alıcılara hitap edecek: