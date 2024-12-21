Amiral gemisi OnePlus 13 global pazara geliyor! Çıkış tarihi duyuruldu

Performans canavarı OnePlus 13 için global pazar müjdesi geldi.

Küresel pazarda merakla beklenen cihazın çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

OnePlus 13, 7 Ocak 2025 tarihinde global olarak raflarda boy göstermeye başlayacak.

OnePlus’ın amiral gemisi akıllı telefon modeli çok yakında küresel pazarda boy göstermeye başlayacak. Geçtiğimiz aylarda Çin pazarında resmi olarak duyurulan OnePlus 13 modeli önümüzdeki ay global olarak raflarda yer alacak.

Şirket, OnePlus 13’ün global çıkış tarihi hakkında nihayet bilgi verdi. Markadan gelen açıklamaya göre merakla beklenen amiral gemisi telefon 7 Ocak 2025 tarihinde uluslararası arenaya gelecek. İlk olarak Kasım ayında piyasaya sürülen ve şu anda yalnızca Çin’de satılan model, çok yakında diğer ülkelerde de tüketicilerle buluşacak.

OnePlus 13 vs OnePlus 12: Yükseltmeye değer mi?

Şu anda OnePlus 12 satın almak veya yeni amiral gemisi modelin Türkiye’ye gelmesini beklemek arasında ikilemde olan tüketiciler için bu iki seçeneği kısa bir şekilde karşılaştık. Elbette ki yeni model, daha güçlü bir işlemci ve daha gelişmiş bir kamera seti olmak üzere önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Ancak yine de bu yükseltmeye ihtiyacınız olup olmadığını kontrol etmenizde yarar var.

İşlemci tarafında OnePlus 13 modeli Snapdragon 8 Gen 2 çipini kalbinde taşıyor. OnePlus 13’te ise Qualcomm’un en gelişmiş mobil işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Ekran konusunda yeni model daha büyük ve daha parlak bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

Her iki cihazda da 50 MP Hasselblad kamera yer alıyor. Fakat selefinden farklı olarak OnePlus 13’te 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip bir periskopik telefoto lens bulunuyor. Pil tarafında da yeni modelin daha büyük bir batarya ömrü vaat ettiğini, ayrıca daha güçlü hızlı kablosuz şarjı desteklediğini ekleyelim.

OnePlus 13, etkileyici özelliklere sahip üst düzey bir akıllı telefon olmayı vaat ediyor. OnePlus’ın sunabileceği en iyiyi arıyorsanız Ocak ayındaki lansmanı beklemeye değer gibi görünüyor. Fakat en yeni özelliklerden bazılarından vazgeçmenin bir sakıncası yoksa OnePlus 12 hala mükemmel bir seçenek olmaya devam ediyor.

OnePlus 13 teknik özellikleri