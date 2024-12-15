Samsung Galaxy S25 serisi çıkış tarihi belli oldu

Samsung'un 2025 yılındaki ilk Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi ortaya çıktı.

Merakla beklenen etkinlik, Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesini karşımıza çıkaracak.

Etkinliğin bir diğer öne çıkan ismi, şirketin yeni XR cihazı olan Moohan Project olacak.

2024 yılının bitmesine günler kala Samsung yeni yıl hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Önümüzdeki sene bir dizi yeni ürünüyle karşımıza çıkmayı planlayan Güney Koreli şirket, açılışı yeni amiral gemisi cihazlarıyla yapacak. Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliği, Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesini karşımıza çıkaracak.

Ortaya çıkan son raporlar, 2025 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliği hakkında önemli detayları bizlere yansıtıyor. Şirketin takvim planlamalarına göre yeni üst düzey akıllı telefon modellerinin ne zaman geleceği nihayet gün yüzüne çıkıyor. Amiral gemisi Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi belli oldu. İşte detaylar…

Galaxy S25 serisi ne zaman çıkacak?

Yaptığı isabetli tahminleriyle adından söz ettiren ve güvenilir bir kaynak olarak kabul edilen Alvin’in son iddialarına göre Galaxy S25 serinin çıkış tarihi netlik kazandı. Gelen son raporlar doğrultusunda 2025’in ilk Galaxy Unpacked’ı 22 Ocak 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Merakla beklenen etkinlik Türkiye saati ile akşam 21:00’de düzenlenecek.

Heyecan veren bu önemli etkinlik için seçilen yer, Galaxy S24 serisinin de lansmanına ev sahipliği yapan San Jose, Kaliforniya olacak. Etkinlik fiziksel katılımın yanı sıra online olarak da rahatlıkla takip edilebilecek. Online olarak organizasyonu YouTube üzerinden izlemek mümkün olacak.

Galaxy Unpacked 2025’ten neler bekleniyor?

Alvin’in iddialarına göre etkinliğin ana kahramanı, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi olacak. Üç modelden oluşacak seride Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra yer alacak. Serinin “ultra ince” modeli Galaxy S25 Slim için ise biraz daha beklememiz gerekebilir.

iPhone 17 Air ile rekabet etmesi beklenen Galaxy S25 Slim hakkında daha fazla ayrıntıya ulaşmak için bir süre daha beklememiz gerekecek. Bu cihazla ilgili somut söylentilerin ve kıyaslama testlerinin henüz olmaması, şirketin olası bir ertelemeye gidebileceğine işaret ediyor.

İddialara göre Galaxy Unpacked 2025’in bir diğer öne çıkan duyurusu ise Project Moohan olacak. Şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik pazarına dönüşünü simgeleyen bu proje hakkında ilk somut ayrıntıların etkinlikte açıklanması bekleniyor.