Galaxy S25 vs iPhone 17: Rekabeti fiyat etiketleri belirleyecek

Samsung, Galaxy S25 serisinin başarısı için umutlarını Apple'a bağlamış durumda.

Galaxy S25 ailesinin satışları, iPhone 17 serisinin fiyat etiketlerine doğrudan bağlı olacak gibi duruyor.

Samsung, Galaxy S25'te fiyatları düşürmemeyi, performanstan da herhangi bir taviz vermemeyi planlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un sıradaki amiral gemisi modelleri olacak Galaxy S25 serisi için artık geri sayım başladı. Ocak ayında gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak olan cihazlar, yılın en iddialı Android telefonları arasında rekabet edecek. Şirketin anlaşılan o ki beklenen modellerin satış başarısı, iPhone 17 serisinin fiyatlarına bağlı olacak.

Apple ile olan şiddetli rekabet ve maliyet gibi sorunlar, Samsung’u yeni bir stratejiye itti. Şirket yeni Galaxy telefon modellerinin fiyat açısından daha cazip bir hale gelebilmesi için bir sonraki üst düzey iPhone’ların zamlanmasını ümit ediyor. Aksi halde Galaxy S25 serisinin rakibinin gölgesinde kalabileceği söyleniyor.

Samsung’un umudu: iPhone 17 serisinde fiyat artışı

Samsung Menkul Kıymetler Araştırma Merkezi’nden kıdemli bir araştırmacının yaptığı son açıklamalar şirketin beklentilerine ışık tutuyor. Güney Kore merkezli şirket, iPhone 16 serisinin fiyat artışı olmadan gelmesine şaşırdığını ve iPhone 17 ile bir artış beklediğini ifade etti.

Bu tahmin aslında pek de tesadüf değil. Bunun esasen daha geniş bir stratejinin parçası olduğu vurgulanıyor. Mevcut Galaxy S24 modellerinin halihazırda iPhone 16 serisinden daha yüksek fiyatlara sahip olması Samsung’u endişelendiren ve çözüm aramaya iten bir durum haline geldi. Marka şimdi bu negatif unsurları çözüme kavuşturmaya odaklanıyor.

Galaxy S25 serisi Snapdragon 8 Elite 2 yüzünden daha pahalı olacak

Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinin üretim maliyetlerini daha da etkileyen bir faktör de Qualcomm’un yakında çıkacak Snapdragon 8 Elite 2 için açıkladığı fiyat artışı oluyor. Bu dikkat çeken artış Samsung’un nihai akıllı telefon maliyetlerini etkileyecek. Aynı zamanda Apple ile rekabeti daha da karmaşık hale getirecek gibi görünüyor.

Şirket bu konuda keskin bir yol ayrımına girmiş durumda. Şu anda markanın önünde Exynos işlemcilerinin üretimini optimize etmek, MediaTek yonga setleri gibi alternatifleri değerlendirmek ya da nihayetinde maliyetleri düşük tutmak için ekran ve kamera özelliklerini azaltmak gibi bazı çözüm fikirleri bulunuyor. Ancak ne yazık ki bu seçeneklerin hiçbiri şirkete uygun görünmüyor.

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Samsung adeta kumar oynuyor

Samsung’un iPhone 17 serisi için yakında bir fiyat artışı olacağına inanması, kesin bir konumlandırma stratejisine işaret ediyor. Şirket, Apple’ın fiyat artışının Galaxy ve iPhone arasındaki farkı daraltacağını umarak rekabetçi kalmak istiyor. Gelecekteki Galaxy S26 için Galaxy S25 serisiyle aynı fiyatları korusa bile firma, daha yüksek bir fiyatlandırma politikası benimsemediği sürece rakiplerinden daha pahalı olma riskiyle karşı karşıya kalacak gibi duruyor.

Öte yandan Galaxy S25 serisi için RAM belleğin 16 GB’a çıkarılması da önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Samsung her zaman daha fazla RAM ve daha büyük batarya ile daha yüksek teknik özellikleri hedefliyor. Fakat bu özellikler maalesef kaçınılmaz olarak fiyat etiketlerinin de artışına yol açıyor.

Samsung için iPhone 17 serisinin fiyat artışı umutları şu anda büyük bir kumar gibi görünüyor. Ancak şirket yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi için motivasyonunu büyük ölçüde buna odaklamış halde.