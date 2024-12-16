Samsung Galaxy S25 serisi Bixby AI desteğiyle geliyor

Amiral gemisi Galaxy S25 serisi için geri sayım başlarken, beklenen cihazların "eski bir dostu" da beraberinde getireceği ortaya çıktı.

Samsung'un asistan hizmeti Bixby, yapay zeka ile güçlendirilecek Galaxy S25 serisiyle geri dönecek.

Bixby AI ile ilgili merak edilen ilk detaylar ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yılın başlarında piyasaya sunduğu Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesiyle birlikte Galaxy AI adlı yeni yapay zeka hizmetini kullanıcılara sunmaya başladı. Bir dizi işlevsel ve pratik özelliğe ev sahipliği yapan hizmet, kullanıcılar tarafından genel anlamda memnuniyetle karşılandı.

Bu süreçte Bixby AI, Galaxy AI’nin gölgesinde kaldı. Ancak ortaya çıkan son raporlar, şirketin Bixby AI’den tamamen vazgeçmediğini bizlere gösteriyor. Gelen son bilgiler ile birlikte Samsung’un “sadık dostunu” yeni nesil amiral gemisi cihazlarında kullanmaya devam edeceği ortaya çıktı.

Bixby, Galaxy S25 serisiyle birlikte geri dönüyor

Samsung, asistan hizmeti Bixby için büyük planlar hazırlıyor. Yaz aylarında asistanın tescilli bir büyük dil modeline (LLM) dayanan yeni nesil yapay zekanın entegrasyonu duyuruldu. Bu yenilik ilk kez, şirketin Çin pazarında piyasaya sürdüğü W25 ve W25 Flip katlanabilir telefon modellerinde kullanılmaya başlandı.

Şimdiye kadar yalnızca Çin pazarı ile sınırlı olan yapay zeka destekli Bixby asistan hizmeti çok yakında yeni Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte küresel olarak kullanıcılarla buluşacak. LLM tarafından desteklenen Bixby, Ocak ayında yapılması planlanan Galaxy S25’in gelişiyle Çin’den uluslararası alanda çıkış yapacak.

Başlangıçta Bixby AI’nin yapay zeka ile geliştirilmiş versiyonunun Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte küresel pazarda kullanıma sunulması bekleniyordu. Görünüşe göre bazı planlamalarda gecikmeler yaşandı ve beklenen lansman ileri bir tarihe atıldı.

Yenilenen Bixby AI’nin özellikleri neler olacak?

Bixby’nin yenilenmiş sürümü iddialara göre ChatGPT ve Google Gemini ile benzer bir performans ortaya koyarak mobil deneyimi çok daha pratik bir hale getirmeye odaklanacak. Galaxy S25 serisinde kullanılması beklenen Bixby AI, asistan ile iletişimi son derece doğal ve akıcı hale getirecek.

Ortaya çıkan detaylara göre Bixby AI, Takvim ve Samsung Internet gibi cihazda yer alan yerel uygulamalarla entegre bir şekilde çalışacak. Asistan tüm bu uygulamalardan gerçek zamanlı bilgi alabilecek. Aynı zamanda ekranda yer alan görüntüyü yorumlayabilecek ve diğer uygulamalara da kolayca bağlanabilecek.

Yeni nesil Bixby AI, Galaxy S25 modelleri ile birlikte küresel pazarda kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca merakla beklenen asistan hizmetinin One UI 7 arayüzü ile de entegre olacağını hatırlatmakta fayda var. Şirketin yeni yazılımı ilk kez amiral gemisi cihazların lansmanıyla beraber duyurulacak.

Son olarak ortaya çıkan yeni raporlar, Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi ve lansman etkinliği hakkında önemli pek çok bilgiyi doğruladı. İddialara göre cihaz, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü tanıtılacak.