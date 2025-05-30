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    Samsung Galaxy S25 Edge zoom yetenekleriyle iPhone 16 Pro’yu geçiyor

    Samsung'un ultra ince akıllı telefon modeli Galaxy S25 Edge, gelişmiş zoom yetenekleri ile iPhone 16 Pro serisinin önüne geçti.
    Samsung Galaxy S25 Edge
    • Samsung Galaxy S25 Edge ultra ince tasarımına rağmen olağanüstü mobil fotoğrafçılık yeteneklerine ev sahipliği yapıyor.
    • Göz alıcı bir tasarımla karşımıza çıkan cihaz, kamera performansı konusunda da tatmin edici işlevler sunuyor.
    • Ortaya çıkan raporlara göre telefon, zoom yetenekleri konusunda iPhone 16 Pro ailesini geçmeyi başardı.

    Teknoloji devi Apple’ın iPhone kameralarının evrimine ilişkin felsefesi her zaman ölçülü ilerlemeyi destekledi. Bu felsefe 48 MP ana sensörün tanıtımıyla doruğa ulaştı. Önceki 12 MP’den yapılan bu hamle, özellikle de kırpılmış fotoğraflarda render’dan ödün vermeden görüntü kalitesi açısından bir dönüm noktası oldu.

    Fakat teknolojik manzara yerinde saymıyor. Apple, Samsung gibi bazı doğrudan rakiplerinin aksine 200 MP’nin cazibesine şimdiye kadar direnmiş olsa da bu stratejinin yeniden kalibre edilebileceği yönünde ısrarcı söylentiler bulunuyor.

    Galaxy S25 Edge kamerası amiral gemisi iPhone’ları geride bırakıyor

    Apple’daki kararları hızlandırabilecek sinyaller tam da Samsung’dan geliyor. Ultra ince Galaxy S25 Edge modelinin üst seviye Galaxy S25 Ultra ile aynı 200 MP sensöre sahip olması bekleniyor.

    Daha da ilginci ise Max Tech kanalından YouTuber Vadim Yuryev, X aracılığıyla karşılaştırmalı testler hakkında bilgi paylaştı.

    Samsung Galaxy S25 Edge

    Ön sonuçları, Galaxy S25 Edge’in 200 MP sensöründen, özellikle de 4x zoomda kırpmanın, yaklaşan iPhone 16 Pro ve Pro Max’in iddia ettiği 5x optik zoomdan belirli koşullarda daha yüksek kaliteli görüntüler üreteceğini bizlere gösteriyor.

    Dahili optik yakınlaştırma özelliği bulunmayan ultra ince Galaxy S25 Edge, dijital yakınlaştırma üretmek için tamamen yüksek çözünürlüklü sensörünün yeteneklerine güveniyor.

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    iPhone’lar 200 MP kamera ile fotoğrafçılıkta çağ atlayacak

    200 MP’lik bir sensörün yüksek kaliteli dijital zoom sunmadaki etkinliği ilginç senaryoların önünü açıyor. Samsung, Galaxy S25 Edge’in Galaxy S25 Ultra‘yı 4x’te geride bıraktığını gösterdiği gibi, bu tekniği belirli koşullarda optik zoomla rekabet edecek ya da onu geçecek noktaya getirdiyse Apple için avantajlar açık olacak.

    Mobil fotoğrafçılık deneyimini iyileştiren bu teknoloji, özellikle de yakında piyasaya sürülecek olan iPhone 17 ve iPhone 17 Air gibi tarihsel olarak özel telefoto lensler içermeyen standart iPhone modelleri için özellikle avantajlı olacak.

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    200 MP’lik ana sensör, gelişmiş yakınlaştırma yeteneklerinin genel anlamda demokratikleşmesini sağlayabilir. Apple’ın daha ucuz modellerinde 200 MP sensörlere ne kadar çabuk geçiş yapacağı ise henüz belli değil. Bazı analistlere göre iPhone 17 ve iPhone 17 Air’ın hemen tanıtılması pek olası görünmese de rekabet ve teknolojik gelişmeler onları zorlayabilir.

    200 MP’lik bir sensörün benimsenmesi sadece rakam peşinde koşmak anlamına gelmeyecek, aynı zamanda özellikle zoom çok yönlülüğü ve görüntü detayı alanında genel fotoğraf yeteneklerini artırmaya yönelik bir strateji olacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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