Apple, mobil fotoğrafçılık konusunda devrimsel bir yeniliğe hazırlanıyor.

İddialara göre şirket, 200 MP çözünürlüklü bir kamera test ediyor.

Bu kameranın ne zaman ve hangi modele ekleneceği ise şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

Teknoloji devi Apple, gelecekte piyasaya süreceği iPhone’larda Samsung’un sunduğu teknik özelliklerle doğrudan rekabet etmeyi hedefleyerek 200 MP ana kamera sunabilir. Bu da iPhone’ları kamera konusunda artık kusursuz bir lider haline getirmeye yardımcı olabilir.

Ortaya çıkan son raporlar, şirketin cihazlarının fotoğraf yeteneklerini yeniden tanımlayabilecek bir adım olan 200 MP’lik bir ana sensör üzerinde aktif olarak deneyler yaptığını ısrarla öne sürüyor. Bu olağanüstü hamlenin ne zaman geleceği henüz netleşmese de fazla uzakta olmadığımız tahmin ediliyor.

Apple mobil fotoğrafçılık konusunda rakiplerine yetişmekte zorlanıyor

Piyasadaki mevcut iPhone’larda 48 MP ana kamera bulunuyor. “Pro” modellerde ise bu donanıma yine 48 MP’lik ultra geniş açılı kamera ekleniyor.

Apple, telefonlarında yüksek çözünürlüklü 48 MP sensöre yer vermek için doğru anı beklemişti. Bu değişim, neredeyse tüm büyük Android rakiplerinin bu büyüklükteki kameraları benimsemesinden birkaç yıl sonra, 2022 iPhone 14 Pro ile geldi.

Ancak Apple daha sonra 48 MP ana kamerada karar kılarken, Samsung ve Xiaomi gibi firmalar zirveye doğru yarışa devam ederek 200 MP sensörler tanıttı.

Özellikle de Samsung, 200 MP’lik ana sensör kullanmaya başlamasıyla ilgi odağı haline geldi. Diğer üreticiler ise yüksek çözünürlüklü sensörü zoom yapabilen telefoto lenslerine ayırmayı tercih ediyor.

iPhone’lar 200 MP kamera ile çağ atlayacak

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Apple şu sıralar 200 MP’lik bir kamerayı değerlendiriyor. Weibo’daki ilk paylaşımda ayrıntılara yer verilmedi. Fakat daha sonra verdiği yanıtta 200 MP’lik sensörün “büyük olasılıkla ana kamera olacağını” açıkladı.

Elbette ki çözünürlüğün artması, sensörün daha büyük olması anlamına gelmiyor. Daha büyük bir sensör olmadan, 200 MP sensör kullanımından elde edilecek herhangi bir ilerleme büyük ölçüde piksel birleştirmeye dayanacak.

Dolayısıyla özellikle de ışık koşullarının uygun olmadığı durumlarda büyük çalkantılar yaşanması beklenmemesi gerekiyor. Bu kadar yüksek çözünürlüğe sahip sensörler, ışık iyi olduğunda genellikle daha iyi yakınlaştırma performansı sağlıyor.

Apple bu yeteneği kullanarak optik kalitede 3x büyütmeli görüntüler yakalayabilir. Yahut Xiaomi’nin yolunu izleyerek, gerçekten etkileyici uzun menzilli yakınlaştırma için 200 MP periskop lens kullanmaya karar verebilir.

200 MP kameraya geçmeden önce şirket bu yıl iPhone 17 Pro’nun 48 MP telefoto lensin tanıtılacağı bir güncellemeyle gelmesini bekliyor. Bu gelişme, görüntü kalitesini artıracak ve teknoloji devinin ilk kez 8K video kaydı sunmasına olanak sağlayacak.