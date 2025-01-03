Samsung Galaxy S24 Ultra için 14.500 TL indirim fırsatı

Samsung Galaxy S24 Ultra için Hepsiburada'dan 14 bin 500 TL'lik indirim avantajı duyuruldu.

Amiral gemisi telefon modeli için tüketicilere son derece cazip bir fırsat sunuldu.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S24 Ultra için 14 bin 500 TL indirim fırsatı sunuldu. Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan cihaz, birinci sınıf yeni bir telefon satın almak isteyen tüketiciler için ayrıcalıklı bir fiyat sunuyor. 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan model, her iki seçenekte de bu fırsata yer veriyor.

Samsung’un performans canavarı telefonu, 2024 yılının en iyi Android telefonları arasında kabul ediliyor. 22 Ocak 2025 tarihinde piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin selefi olan cihaz, yeni model gelene kadar markanın en güçlü cihazı olmaya devam edecek.

Galaxy S24 Ultra indirimli fiyatı ne kadar oldu?

Samsung’un üst düzey telefonu olan Galaxy S24 Ultra modeli markanın resmi internet sitesi üzerinden 82 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu model, cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonunu içeriyor. Telefonun 512 GB’lık sürümü ise 86 bin 499 TL’den alıcılara hitap ediyor.

Hepsiburada platformu ise Samsung Galaxy S24 Ultra için 14 bin 500 TL indirim fırsatı sunuyor. Cihazın 256 GB’lık sürümü 67 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor. 512 GB depolama alanına sahip olan versiyon ise 71 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor. Her iki seçeneğin de Samsung Türkiye garantisiyle satıldığını eklemekte fayda var.

Ayrıca bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Hepsiburada’da şu anda Galaxy S24 Ultra modeli üçüncü taraf satıcılar tarafından 61 bin 999 TL’ye kadar daha düşük fiyat etiketleriyle de listeleniyor. Fakat yukarıda söz edilen rakamlar, doğrudan Hepsiburada tarafından satılan seçenekleri içeriyor.

Aynı zamanda Samsung’un uygun fiyatlı Galaxy A serisi telefonları için 12 ay taksit fırsatı sunduğunu da eklemekte fayda var.

Samsung Galaxy S24 Ultra teknik özellikleri

Boyutlar: 79 X 162,3 X 8,6 mm

79 X 162,3 X 8,6 mm Ağırlık: 233 gram

233 gram Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens

200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP telefoto lens ve 10 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7

5G bağlantısı, NFC, Bluetooth 5.3, Stereo ses, IP68 ve Wi-Fi 7 Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

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