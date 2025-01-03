Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A serisi için 12 ay taksit fırsatı

Samsung'un uygun fiyatlı Galaxy A serisi modellerine 12 ay taksit seçeneği geldi.

Başta Galaxy A55 ve Galaxy A35 olmak üzere bazı yüksek performanslı modeller bu kampanyaya dahil edildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fiyat-performans deneyimine odaklanan Galaxy A serisi akıllı telefon ailesi için 12 ay taksit fırsatını duyurdu. Fiyatına göre iddialı özelliklere ev sahipliği yapan bu modeller, tüketiciler için son derece cazip bir fırsatla karşımıza çıkıyor.

Galaxy A serisinin 12 ay taksit imkanı sağlayan modelleri arasında birbirinden ilgi çekici seçenekler yer alıyor. Başta üst düzey özelliklere sahip olan Galaxy A55 5G modeli öne çıkarken; bunu yanı sıra Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 ve Galaxy A06 cihazları da bu kampanyaya dahil oluyor.

12 ay taksit kampanyası sunan Galaxy A modelleri neler sunuyor?

Samsung Galaxy A serisi modelleri arasında 12 ay taksit imkanından yararlanan cihazlardan en dikkat seçenek, fiyat-performans deneyimine odaklanan Galaxy A55 modeli oluyor. 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekranla gelen modelde Exynos 1480 çipi yer alıyor. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı destekleniyor. 50 MP + 12 MP + 5 MP üçlü kamera seti sunan modelde 25W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Fiyat-performans odaklı bir diğer seçenek olan Galaxy A35 ise Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran sunuyor. Exynos 1380 çipiyle donatılan cihaz, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolamayla karşımıza çıkıyor. Cihazda ayrıca 50 MP ana kamera, 5G bağlantı desteği, 25W hızlı şarj ve 5.000 mAh batarya taşınıyor.

12 ay taksit kampanyasına giren Galaxy A serisi modelleri arasında yer alan Galaxy A25 5G seçeneği 6,5 inç Super AMOLE ekran, 8 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama, 50 MP ana kamera, 13 MP selfie kamerası, 25W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil sunuyor.

Bütçe dostu fiyata sahip olan Samsung Galaxy A06 cihazı ise HD+ çözünürlüklü 6,7 inç LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 6 GB’a kadar RAM kapasitesi, 128 GB dahili depolama alanı, 50 MP ana kamera, 25W hızlı şarj ve 5.000 mAh’lik batarya ile tüketicilere hitap ediyor.

Samsung Galaxy A serisi akıllı telefon ailesi için sunulan 12 ay taksit fırsatı şirketin resmi internet sitesinden yapılan alışverişlerde geçerli kılınıyor.

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