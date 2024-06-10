Samsung Galaxy A14 5G için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı

Samsung’un geçen yılın başlarında piyasaya sürdüğü fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli Galaxy A14 5G, Android 13 işletim sistemini temel alan One UI 5.0 yazılımıyla kutudan çıkıyor. Yaklaşık yedi ay önce Androd 14’ü temel alan One UI 6.0 güncellemesi almaya başlayan cihaz, şimdi ise nihayet kullanıcıların aylardır beklediği yeni güncellemeye de ulaşma hakkı elde etti.

Samsung Galaxy A14 5G kullanıcıları için yayınlanan yeni One UI 6.1 güncellemesi şu anda kademeli bir şekilde dağıtılmaya devam ediyor. İlk olarak bu güncellemenin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılara sunulmaya başlandığı ifade edilirken, ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de beklenen güncellemenin dağıtılacağı tahmin ediliyor.

Galaxy A14 5G için sürpriz güncelleme çıktı

SamMobile’ın haberine göre Galaxy A14 5G için gelen One UI 6.1 güncellemesi operatör akıllı telefonlarında A146USQU7DXE1, kilidi açılmış cihazlarda ise A146U1UEU7DXE1 model numarasıyla karşımıza çıkıyor. 1,7 GB dosya boyutuna sahip olan güncellemenin aynı zamanda Nisan ayı güvenlik güncellemesini de beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

Güncelleme ile birlikte Samsung Galaxy A14 5G modeline çok sayıda ilgi çekici yeni özellik sunuluyor. Bu özellikler arasında görüntüler arası nesne kopyalama işlevi, Galeri uygulamasında iyileştirmeler, duvar kağıdı efektleri, kilit ekranı için yeni kişiselleştirme seçenekleri, alarm-hatırlatıcılar için yeni özelleştirme opsiyonları, Quick Share’ın yeni sürümü ve daha gelişmiş pil ömrü gibi unsurlar karşımıza çıkıyor.

Şu anda güncelleme yalnızca ABD’deki Galaxy A14 5G kullanıcılarının erişimine sunulmuş durumda. Fakat yine de güncellemeyi alıp almadığınızı kontrol etmek istiyorsanız, cihazınızın Ayarlar sayfasını ziyaret edip Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle seçeneğine dokunup manuel olarak incelemeniz gerekiyor.

Samsung Galaxy A14 5G özellikleri

Samsung’un orta seviye telefonu 6,6 inç LCD ekrana ev sahipliği yapıyor. 90 Hz akıcılıkta ideal bir yenileme hızı sunan model, Full HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. Fiyatına göre iddialı bir performans vaat eden cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 çipi taşınıyor. 4 GB RAM kapasitesi sunulan telefonda 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Ön tarafta 16 MP’lik bir selfie kamerası sunan Galaxy A14 5G’nin arka kısmında ise 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. 15 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor.

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