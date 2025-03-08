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    Samsung One UI Beta programına nasıl kayıt olunur? İşte uyumlu modeller

    Samsung, One UI Beta programını destekleyen akıllı telefonlar listesini genişletti. Çok yakında yeni model listede kendine yer buldu.
    One UI 7 Beta
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    • One UI Beta programını resmi olarak destekleyen cihazların listesi güncellendi.
    • Şirketin amiral gemisi katlanabilir telefonları Beta programından yararlanmaya başladı.
    • Ay sonuna kadar birçok farklı modelin de listeye dahil olması bekleniyor.

    Samsung’un yeni kullanıcı arayüzü yazılımı çok yakında şirketin birçok modelinde kullanıcılarla buluşacak. Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 Beta programının artık daha fazla Galaxy cihazına genişletildiğini duyurdu.

    Şirket ilk olarak Galaxy S24 serisi için test sürümünü kullanıma sunduktan sonra şimdi 2025 yılının Nisan ayı başlarında yapılması planlanan resmi lansmandan önce diğer modellerin de yeni arayüzü denemesine izin veriyor. Fakat ne yazık ki şimdilik bu fırsattan yalnızca belirli ülkelerdeki mobil kullanıcılar yararlanabiliyor.

    Samsung One UI Beta programına nasıl girilir?

    Daha fazla bölgeyi kapsayan önceki Beta programının aksine yeni sürüm artık daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Şu anda test aşaması sadece Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD’deki kullanıcılarla sınırlı olacak. Fakat maalesef ki Samsung’un yayınladığı listede şimdilik Türkiye yer almıyor.

    Beta sürümünü test etmek isteyen kullanıcıların Samsung Members uygulamasına gitmeleri ve One UI 7 Beta Program başlığını aramaları gerekiyor. Kayıt olduktan sonra yazılımı “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle” bölümünden indirebilirsiniz.

    Samsung One UI 7 Beta Program
    Görsel: Samsung

    Bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Samsung, Beta sürümünü yüklemeden önce kullanıcıların güncellemeyle ilgili herhangi bir sorun yaşamamaları için verilerini yedeklemelerini öneriyor.

    Yedekleme işlemini gerçekleştirmek için harici depolama alanında bir yedek kopya oluşturabilir. Bunun için “Ayarlar > Genel yönetim > Sıfırla > Geçici bulut yedeklemesi” bölümüne giderek geçici bulut yedeğini kullanabilirsiniz.

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    One UI Beta programı hangi modellerde destekleniyor?

    Şu anda Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 katlanabilir cihazlar için Beta test aşaması başladı. Bu ayın ilerleyen günlerinde Galaxy S23 serisi, Galaxy A55 ve Galaxy Tab S10 serisi de dahil olmak üzere diğer modeller de güncellemeyi alacak.

    Galaxy Z Flip 6
    Görsel: Samsung

    One UI Beta programını destekleyecek tüm modeller şu şekilde sıralanıyor:

    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy A55
    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra

    Samsung, One UI 7’nin kararlı sürümünün Nisan ayında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Bu sürümü ilk alacak olan serinin Galaxy S24 serisi olacağı açıklandı. Tüm uyumlu cihazların güncellemeyi 2025’in ikinci çeyreğinin sonuna kadar alması bekleniyor.

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    Samsung, Aralık 2024’ten bu yana Galaxy S24 serisi için hataları düzelten ve sistem kararlılığını artıran birkaç Beta sürümü yayınladı. Resmi sürümden önce, nihai sürümün kararlı olduğundan emin olmak için birkaç test güncellemesinin daha yayınlanması bekleniyor.

    Son olarak hangi Samsung telefon modelinin ne zaman Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi alacağına ilişkin rapora da göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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