50 MP kameralı Samsung Galaxy A14 4G tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir hakkında pek çok sızıntı iddiası ile gündeme gelen Galaxy A14 4G modelini piyasaya sürdü. MWC 2023 etkinliği sırasında gerçekleştirilen bu duyuru, şirketin Barselona’daki sunumlarında gerçekleşmedi. Cihaz, ilk olarak Malezya resmen duyuruldu.

Ocak ayının başlarında Samsung, Galaxy A14 5G modelini piyasaya duyurmuştu. 6,6 inç PLS LCD ekran, 50 MP ana kamera, 8 GB’a kadar RAM desteği, Exynos 1330 işlemci ve 5,000 mAh pil kapasitesine sahip cihaz, şimdi ise 4G bir sürüm kazandı. 5G ile birbirini anımsatan anımsatan bir tasarıma sahip olan cihaz, düşük bütçeli telefon almak isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A14 özellikleri

Ekran: 6,6 inç IPS LCD ekran, damla çentik tasarımı, 20:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük kalitesi

6,6 inç IPS LCD ekran, damla çentik tasarımı, 20:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük kalitesi İşlemci: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 RAM kapasitesi: 6 GB RAM

6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı, microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB dahili depolama alanı, microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı: 4G bağlantısı, P2 bağlantı noktası, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.0

4G bağlantısı, P2 bağlantı noktası, çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 Batarya: 15 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh pil kapasitesi

15 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Yeni uygun fiyatlı Samsung telefonu, 20:9 en boy oranına sahip. Full HD+ çözünürlük kalitesiyle karşımıza çıkan model 6,6 inç IPS LCD ekran sunuyor. Ön tarafta su damlası çentiği içerisinde 13 MP selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısımda ise 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lensi bir araya getiriyor. Aynı zamanda parmak izi tarayıcısı, cihazın yan kısmında yer alıyor.

6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı (microSD kart destekli) ile birlikte MediaTek Helio G80 işlemci karşımıza çıkıyor. Daha önce bu işlemciyi kullanan telefonlar arasında Galaxy A32, Galaxy M32, Vivo Y33s, Omix X500, Infinix Note 8, Tecno Pova, General Mobile GM 22 Plus ve Realme 6i gibi modellerde de kullanılmıştı.

15 watt hızlı şarj desteğine sahip olan Samsung Galaxy A14 4G cihazı 5,000 mAh pil kapasitesi taşıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı One UI 5.0 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapan modelde 3,5 mm kulaklık girişi, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 için bir P2 bağlantı noktası bulunuyor.

Samsung Galaxy A14 fiyatı

Siyah, gümüş, yeşil ve koyu kırmızı renk seçeneklerine sahip olan yeni Galaxy A14 4G’nin fiyatı henüz ne yazık ki açıklanmadı. Cihazın ilk olarak Malezya pazarında satışa sunulacağı belirtilirken, ilerleyen haftalarda ise küresel pazarda yer alacağı tahmin ediliyor.