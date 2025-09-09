PS6’nın ilk özelliği ortaya çıktı: Opsiyonel disk sürücüsü için onay verildi

Sony, PS5'te son dönemlerde benimsenmeye başlanan "ayrılabilir disk sürücüsü" stratejisini PS6'da lansmanla birlikte duyuracak.

Söylentilere göre şirket, standart olarak "sadece dijital" bir temel model piyasaya sunacak.

Tüketiciler isteğe bağlı olarak disk sürücüsünü ayrı bir şekilde satın alabilecek.

Oyunseverleri heyecanlandıracak yeni bir rapor, merakla beklenen PlayStation 6 konsolunun kilit bir özelliğini gözler önüne seriyor. Konsol, çıkarılabilir bir disk sürücüsü ile tüketicilere hitap edecek.

Bu dikkat çeken karar, PS6’nın standart modelinin büyük olasılıkla yalnızca “dijital” versiyona sahip olacağını akıllara getiriyor. Sony’nin disk sürücüsünü ayrı bir satın alma seçeneği olarak tüketicilere sunacağı tahmin ediliyor.

PlayStation 6, “Dijital/Fiziksel” seçimini oyunculara bırakacak

Insider-Gaming’in iddialarına göre Sony, PlayStation 5 için ilk lansmanından birkaç yıl sonra isteğe bağlı çıkarılabilir bir disk sürücüsü piyasaya sürdü. Bu seçenek, dijital sürüm sahiplerinin fiziksel medya oynatma özelliğini eklemeyi ertelemelerini mümkün hale getirdi.

Şirketin bu stratejisi etkili oldu. İlk günden itibaren disk uyumlu bir konsol sunarak dijital sürüm sahiplerine ücretli bir “yükseltme” seçeneği sundu.

PS6 için harici bir sürücü kullanma kararının, PS5’in disk sürücüsüyle elde edilen ticari başarıdan kaynaklandığı bildiriliyor. Mevcut küresel “ekonomik belirsizlik”, Sony’yi bu çözüme iten bir diğer faktör olarak vurgulanıyor.

Gelecekteki konsolun olası fiyatlandırması veya dahili teknik özellikleri hakkında henüz somut bir bilgi yok. İsteğe bağlı bir aksesuar olarak bile olsa bir disk sürücüsünün dahil edilmesi, özellikle de geriye dönük uyumluluk açısından disk tabanlı oyun koleksiyonlarına yatırım yapmaya devam etmek isteyenler için son derece olumlu bir gelişme olacak.

Sony’nin geriye dönük uyumluluk geleneği, PS6’nın PlayStation 5 oyunlarını destekleyeceğini gösteriyor. Bu nedenle isteğe bağlı olsa bile bir disk sürücüsü, Sony’nin mevcut konsolu için fiziksel oyun koleksiyonu olan herkes için vazgeçilmez hale gelecek ve sorunsuz bir oyun deneyimi sağlayacak gibi görünüyor.

Konsolların disk sürücülü mü yoksa disk sürücüsüz mü piyasaya sürüleceği tartışması çeşitli forumlarda her zaman hararetli bir şekilde devam ediyor. PS6’nın harici de olsa bir disk sürücüsü içereceği söylentisi bile koleksiyoncular ve fiziksel medya tutkunları için sevindirici bir haber olarak yorumlanıyor.

Sony, PlayStation 6 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak şirket, Eylül ayında PlayStation Plus kullanıcılarına 3 bin 463 TL’lik 3 oyunu ücretsiz hediye ediyor.