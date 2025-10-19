Menüyü Kapat
    Atari, 80’lerin efsane oyun konsolunu 45 oyunla geri getirdi

    Atari, 80'li yıllarda Mattel tarafından üretilen ve kendi konsollarıyla rekabet eden ikonik Intellivision'ı yenileyerek piyasaya sürdü.
    Intellivision Sprint
    • Atari, 80'lerin efsane oyun konsolu Mattel Intellivision'ın yenilenmiş versiyonunu piyasaya sürdü.
    • Yeni konsolun adı Intellivision Sprint olarak karşımıza çıkıyor ve cihaz orijinal tasarıma sadık kalıyor.
    • HDMI üzerinden TV'ye bağlanan konsol, iki adet kablosuz kontrolcü ile çalışıyor.
    • Kartuş desteği olmayan ürün, 45 klasik Intellivision oyunu yerleşik olarak bünyesinde barındırıyor.
    • Cihaz 149,99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu.

    Bir dönemin efsanesi Atari, sürpriz bir hamleyle yeniden piyasaya “merhaba” dedi. Şirket, ilk kez 1979 yılında duyurulan ve 1980’lere tam anlamıyla damgasını vuran ikonik Intellivision oyun konsolunun retro versiyonunu yeniden piyasaya sundu.,

    80’li yıllarda yaklaşık 5 milyon adet satan unutulmaz konsol, o dönem Atari ürünleri ile doğrudan rekabet ediyordu. Markanın en büyük sürprizi, “eski düşmanını” yenileyerek bir kez daha oyunseverlerle buluşturuyor.

    Atari’den koleksiyonerler için müthiş sürpriz

    Orijinal Intellivision, Mattel tarafından piyasaya sürülüp dağıtılmıştı. Hatta o dönem Atari 2600 konsoluyla direkt olarak rekabet ediyordu. Fakat Intellivision ve şirketin birçok ürününün hakları 2024 yılında Atari tarafından satın alındı.

    Atari bu düşünceden yola çıkarak Plaion ile ortaklaşa 1980’lerin popüler konsolu Intellivision Sprint‘i tekrardan nostalji tutkunlarına sundu.

    Intellivision Sprint’te hangi oyunlar bulunuyor?

    Konsolda kartuş desteği bulunmuyor. Fakat cihaz 45 adet yerleşik klasik oyun ile karşımıza çıkıyor. Bu oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

    1. Armour Battle
    2. Astrosmash
    3. Auto Racing
    4. B-17 Bomber
    5. Baseball
    6. Body Slam: Super Pro Wrestling
    7. Bomb Squad
    8. Boulder Dash
    9. Bowling
    10. Buzz Bombers
    11. Chip Shot: Super Pro Golf
    12. Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards
    13. Frog Bog
    14. Golf
    15. Hover Force
    16. King of the Mountain
    17. Motocross
    18. Mountain Madness: Super Pro Skiing
    19. Night Stalker
    20. Pinball
    21. Reversi
    22. Sea Battle
    23. Shark! Shark!
    24. Slam Dunk: Super Pro Basketball
    25. Slap Shot: Super Pro Hockey
    26. Snafu
    27. Soccer
    28. Space Armada
    29. Space Battle
    30. Space Spartans
    31. Spiker!: Super Pro Volleyball
    32. Stadium Mud Buggies
    33. Star Strike
    34. Sub Hunt
    35. Super Pro Decathlon
    36. Super Pro Football
    37. Takeover
    38. Tennis
    39. Thin Ice
    40. Thunder Castle
    41. Tower of Doom
    42. Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks)
    43. Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon)
    44. Utopia
    45. Vectron
    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    Ahşap tasarım, kablosuz joystick ve daha fazlası…

    Yenilenen nostaljik oyun konsolu, orijinal konsola oldukça benzeyen, ön tarafta ahşabı andıran detaylara sahip bir tasarım sunuyor.

    Klasik joystick’in televizyon veya telefon uzaktan kumandasına benzeyen dikey bir formatta yeniden yorumlanmış hali de burada karşımıza çıkıyor.

    Intellivision Sprint

    Fakat Intellivision Sprint’te, orijinalinden farklı olarak joystick kablosuz çalışıyor. Hatta oyun konsolu, tıpkı orijinal konsolda olduğu gibi bu kontrollerden ikisiyle birlikte geliyor.

    TV ya da monitöre bağlantı bir HDMI portu üzerinden sağlanıyor. Yeni cihazda ayrıca orijinal Intellivision I ve II konsol kontrol cihazlarını adaptörler aracılığıyla bağlamak için kullanılabilen USB Type-A portlar da yer alıyor.

    Intellivision Sprint fiyatı ne kadar?

    Atari’nin yıllar sonra yeniden piyasaya sürdüğü nostaljik oyun konsolu 149,99 dolar (yaklaşık 6 bin TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Atari internet sitesinden cihazı sipariş etmek mümkün. Teslimatlar ise 5 Aralık tarihinde başlayacak.

    Son olarak Steam’den indirebileceğiniz birbirinden eğlenceli ücretsiz oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

