Atari, 80’lerin efsane oyun konsolunu 45 oyunla geri getirdi

Atari, 80'lerin efsane oyun konsolu Mattel Intellivision'ın yenilenmiş versiyonunu piyasaya sürdü.

Yeni konsolun adı Intellivision Sprint olarak karşımıza çıkıyor ve cihaz orijinal tasarıma sadık kalıyor.

HDMI üzerinden TV'ye bağlanan konsol, iki adet kablosuz kontrolcü ile çalışıyor.

Kartuş desteği olmayan ürün, 45 klasik Intellivision oyunu yerleşik olarak bünyesinde barındırıyor.

Cihaz 149,99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu.

Bir dönemin efsanesi Atari, sürpriz bir hamleyle yeniden piyasaya “merhaba” dedi. Şirket, ilk kez 1979 yılında duyurulan ve 1980’lere tam anlamıyla damgasını vuran ikonik Intellivision oyun konsolunun retro versiyonunu yeniden piyasaya sundu.,

80’li yıllarda yaklaşık 5 milyon adet satan unutulmaz konsol, o dönem Atari ürünleri ile doğrudan rekabet ediyordu. Markanın en büyük sürprizi, “eski düşmanını” yenileyerek bir kez daha oyunseverlerle buluşturuyor.

Atari’den koleksiyonerler için müthiş sürpriz

Orijinal Intellivision, Mattel tarafından piyasaya sürülüp dağıtılmıştı. Hatta o dönem Atari 2600 konsoluyla direkt olarak rekabet ediyordu. Fakat Intellivision ve şirketin birçok ürününün hakları 2024 yılında Atari tarafından satın alındı.

Atari bu düşünceden yola çıkarak Plaion ile ortaklaşa 1980’lerin popüler konsolu Intellivision Sprint‘i tekrardan nostalji tutkunlarına sundu.

Intellivision Sprint’te hangi oyunlar bulunuyor?

Konsolda kartuş desteği bulunmuyor. Fakat cihaz 45 adet yerleşik klasik oyun ile karşımıza çıkıyor. Bu oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Armour Battle Astrosmash Auto Racing B-17 Bomber Baseball Body Slam: Super Pro Wrestling Bomb Squad Boulder Dash Bowling Buzz Bombers Chip Shot: Super Pro Golf Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards Frog Bog Golf Hover Force King of the Mountain Motocross Mountain Madness: Super Pro Skiing Night Stalker Pinball Reversi Sea Battle Shark! Shark! Slam Dunk: Super Pro Basketball Slap Shot: Super Pro Hockey Snafu Soccer Space Armada Space Battle Space Spartans Spiker!: Super Pro Volleyball Stadium Mud Buggies Star Strike Sub Hunt Super Pro Decathlon Super Pro Football Takeover Tennis Thin Ice Thunder Castle Tower of Doom Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks) Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon) Utopia Vectron

Ahşap tasarım, kablosuz joystick ve daha fazlası…

Yenilenen nostaljik oyun konsolu, orijinal konsola oldukça benzeyen, ön tarafta ahşabı andıran detaylara sahip bir tasarım sunuyor.

Klasik joystick’in televizyon veya telefon uzaktan kumandasına benzeyen dikey bir formatta yeniden yorumlanmış hali de burada karşımıza çıkıyor.

Fakat Intellivision Sprint’te, orijinalinden farklı olarak joystick kablosuz çalışıyor. Hatta oyun konsolu, tıpkı orijinal konsolda olduğu gibi bu kontrollerden ikisiyle birlikte geliyor.

TV ya da monitöre bağlantı bir HDMI portu üzerinden sağlanıyor. Yeni cihazda ayrıca orijinal Intellivision I ve II konsol kontrol cihazlarını adaptörler aracılığıyla bağlamak için kullanılabilen USB Type-A portlar da yer alıyor.

Intellivision Sprint fiyatı ne kadar?

Atari’nin yıllar sonra yeniden piyasaya sürdüğü nostaljik oyun konsolu 149,99 dolar (yaklaşık 6 bin TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Atari internet sitesinden cihazı sipariş etmek mümkün. Teslimatlar ise 5 Aralık tarihinde başlayacak.

