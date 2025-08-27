PlayStation Plus, Eylül 2025 tarihinde 3 bin 463 TL’lik 3 oyunu ücretsiz veriyor

Sony, Eylül 2025'te PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz oyunları duyurdu.

PS Plus üyeleri, Psychonauts 2, Stardew Valley ve Viewfinder oyunlarına ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Oyunların tamamı 2 Eylül'den itibaren PS Plus kütüphanesine eklenecek.

PlayStation Plus aboneleri her ay yeni oyunlarla buluşmaya devam ediyor. Kütüphanesini sürekli güncel tutan Sony aynı zamanda abonelerine her ay ücretsiz yapımlar sunuyor. Son olarak Eylül 2025 tarihinde PS Plus Premium, Extra ve Essential üyeliklerinden bir tanesine sahip olanları bekleyen ücretsiz oyunlar resmen duyuruldu.

PlayStation Plus Eylül 2025 oyun kataloğu belli oldu

Eylül ayında PlayStation Plus’a eklenecek oyunlardan ilki, Double Fine tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan platform oyunu Psychonauts 2 oldu. PlayStation, Xbox, Linux, macOS ve PC platformlarında oynanabilen popüler yapımı PS Plus kullanıcıları 2 Eylül’den itibaren ücretsiz bir şekilde kütüphanesine ekleyebilecek.

PlayStation Blog’da paylaşılan duyuruya göre, normal satış fiyatı 2 bin 99 TL olan Psychonauts 2’ye, 489 TL’ye satılmakta olan Stardew Valley ve 875 TL’lik Viewfinder oyunları PlayStation Plus’ın kataloğunda eşlik edecek.

Marvel’s Spider-Man ve Mortal Kombat 1’i de ücretsiz vermişti

Sony, Psychonauts 2 gibi platform oyunlarının yanı sıra Marvel’s Spider-Man, Mortal Kombat 1 ve God of War: Ragnarök gibi AAA kalitesindeki yapımları da zaman zaman ücretsiz bir şekilde sunuyor. Ancak bunlar PS Plus’ın yalnızca Extra ve Premium katmanlarına üye olarak oynanabiliyor. Essential aboneleri ise ne yazık ki yararlanamıyor.

Örneğin geçtiğimiz Extra ve Premium abonelerine sunulan oyunlar şu şekildeydi:

Mortal Kombat 1 (PS5) – 1.749 TL

Marvel’s Spider-Man (PS5, PS4) – 466,78 TL

Sword of the Sea (PS5) – Belli değil

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) – 2 bin 99 TL

Unicorn Overlord (PS5, PS4) – 2 bin 99 TL

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4) – 2 bin 579 TL

Indika (PS5) – 875 TL

Harold Halibut (PS5) – 1.499 TL

Coral Island (PS5) – 1.299 TL

Essential abonelerine ise sadece 3 tane oyun sunulmuştu:

Lies of P (PS5, PS4) – 2 bin 349 TL

Day Z (PS4) – 2 bin 349 TL

My Hero One’s Justice 2 (PS4) – 1.749 TL

PlayStation Plus Türkiye fiyatları

Hem 1 ay hem 3 ay hem de 1 yıl olmak üzere 3 farklı abonelik seçeneği sunan PlayStation Plus’ın üyelik ücretleri şu şekilde:

Abonelik türü Fiyat PS Plus Essential (1 Aylık) 273 TL PS Plus Essential (3 Aylık) 685 TL PS Plus Essential (1 Yıllık) 2.180 TL PS Plus Extra (1 Aylık) 405 TL PS Plus Extra (3 Aylık) 1.121 TL PS Plus Extra 12 Aylık 3.645 TL PS Plus Deluxe (1 Aylık) 475 TL PS Plus Deluxe (3 Aylık) 1.292 TL PS Plus Deluxe (1 Yıllık) 4.266 TL

Son olarak PlayStation 5 Pro konsolunda (PS5 Pro) desteklenen oyunlar içeriğimize de göz atabilirsiniz.