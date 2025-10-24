God of War 20. yıl dönümü özel DualSense kontrolcüsü satışa çıktı

Sony, PlayStation 5 için God of War serisinin 20. yıl dönümünü kutlayan sınırlı sayıda özel üretim DualSense kontrolcüsünü piyasaya sürdü.

Kontrolcü, Kratos'un küllerle kaplı tenini temsil eden açık gri rengi ve ikonik omega dövmesiyle öne çıkıyor.

Kratos temalı sade tasarımı koruyan donanım, haptik geri bildirim gibi standart DualSense özelliklerine sahip, ancak sınırlı stokla sunuluyor.

Sony ilk olarak 24 Eylül’de gerçekleştirdiği State of Play canlı yayınında duyurduğu God of War 20. Yıl Dönümü Sınırlı Üretim DualSense kontrolcüsünü nihayet satışa sundu. PlayStation 5 kontrolcüsü, Kratos’un PlayStation 2’deki ilk macerasının 20. yılını kutluyor.

Geçtiğimiz ay ön siparişe açılan gamepad, Kratos’un küllerle kaplı teninden ilham alan açık gri renkte tasarlandı. Kontrolcünün sağ tutma kolu, yüz düğmeleri ve tetikleyicileri boyunca uzanan meşhur omega dövmesi dikkat çekiyor. Ayrıca düğmelerde kırmızı vurgular ve arka yüzünde “God of War 20th Anniversary” yazısı yer alarak tasarım tamamlanıyor.

Kratos temalı DualSense fiyatı belli oldu

Özel sürüm DualSense, standart modele göre yurt dışında yaklaşık 10 dolar daha yüksek bir fiyatla 84.99 dolar etiketiyle PlayStation Direct üzerinden satın alınabiliyor. Sınırlı sayıda üretilen ürüne Best Buy ve Walmart gibi perakende mağazaları aracılığıyla da ulaşılabiliyor.

Sony, sınırlı üretim kontrolcünün stoklar tükendiğinde yeniden satışa sunulmayacağını belirtti.

Ghost of Yotei veya Astro Bot Joyful gibi diğer özel DualSense sürümleriyle kıyaslandığında, God of War temalı kontrolcü nispeten daha sade bir tasarım sunuyor. Ancak kozmetik değişikliklerin dışında, kontrolcü teknik açıdan aynı DualSense özelliklerini koruyor.

Sürükleyici oyun deneyimi için haptik geri bildirim ve adaptif tetikleyicilere sahip olan donanım, dahili mikrofon ve dokunmatik yüzey gibi standart işlevleri de içeriyor. Ne var ki, standart model gibi Hall etkisi veya TMR joysticklere sahip olmaması, zamanla stick drift sorununa yol açma olasılığını sürdürüyor.

Santa Monica Studio yardımcı sanat yönetmeni Dela Longfish, Kratos’un yolculuğunun en tanınabilir unsurlarını günlük bir nesneye nasıl dönüştürdüklerini şöyle anlattı: