Battlefield 6 oyun konsollarında 120 FPS desteği sunacak

Electronic Arts, Battlefield 6'nın yeni nesil konsollarda performans modu ile 120 FPS kare hızını destekleyeceğini doğruladı.

Oyunun, Ağustos'taki rekor kıran açık betası da yüksek performansa işaret etmişti.

Oyun, 10 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S ve PC oyuncularıyla buluşacak.

Electronic Arts (EA), merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6’nın konsollarda performans modunda 120 FPS’e kadar kare hızı sunabileceğini açıkladı. Geliştirici stüdyolar EA ve DICE’ın PC platformundaki hile sorunları nedeniyle konsol odaklı bir geliştirme süreci izlediği biliniyordu. Yeni gelen bilgiler, stüdyoların konsol oyuncularına en iyi deneyimi sunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.

Oyun dünyasında Performans ve Kalite (Fidelity) modları, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X jenerasyonuyla hayatımıza girmişti. Oyunculara daha yüksek kare hızı (FPS) veya daha yüksek çözünürlük arasında seçim yapma olanağı tanıyan seçenekler, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarıyla standart hale geldi.

Battlefield 6’nın 120 FPS gibi iddialı bir hedef belirlemesi, oyunun yeni nesil konsolların donanım gücünden sonuna kadar faydalanacağını gösteriyor. GameRant sitesine göre, 120 FPS’in PlayStation 5 Pro cihazına özel olma ihtimali var. Ancak yayıncı, tanıtım e-postasında hangi platformlarda bu desteği sunacağını açıkça belirtmemiş.

Açık beta rekor kırdı, beklentiler yükseldi

Battlefield 6’nın konsollardaki performansı, Ağustos ayında düzenlenen açık beta sürecinde ipuçlarını vermişti. Dijital analiz kanalı Digital Foundry’nin incelemelerine göre oyun, standart PlayStation 5’te 110 FPS’e kadar ulaşan bir performans sergiledi. Ortalama kare hızının ise 80-90 FPS bandında seyrettiği belirtildi.

Veriler, oyunun optimize edilmiş tam sürümünün 120 FPS hedefine rahatlıkla ulaşabileceğine işaret ediyor. Elbette oyuncuların akıcı deneyimden faydalanabilmesi için 120Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olmaları gerektiğini de belirtmekte fayda var.

10 Ekim’de PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek olan Battlefield 6, şimdiden yılın en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen ve serinin tarihindeki en büyük beta süreci olarak kayıtlara geçen açık beta oyuncu sayısıyla rekor kırmıştı. Hatta Steam platformunda, Call of Duty HQ uygulamasının eş zamanlı oyuncu sayısını geride bırakmayı başarmıştı.

Battlefield 6 sistem gereksinimleri tablosu şu şekilde karşımıza çıkıyor:

