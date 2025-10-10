PlayStation 6 çıkış tarihi ile ilgili güçlü iddia

Sızıntı kaynağı Kepler'e göre Sony, PlayStation 6 konsolunu yedi yıllık geleneksel yaşam döngüsüne uygun olarak 2027 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

YouTuber Moore's Law Is Dead tarafından sızdırılan tahmini teknik özellikler, konsolun 34-40 Teraflop işlem gücü ve PS5'e göre 6 ila 12 kat daha gelişmiş ışın izleme performansı sunacağını işaret ediyor.

Ayrıca AMD ve Sony’nin Project Amethyst iş birliği kapsamında duyurduğu Radiance Cores, Neural Arrays ve Universal Compression gibi yeni teknolojilerin PS6'da yer alacağı belirtildi.

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği “oyun konsolu” savaşlarında yeni perde açılıyor. Güvenilir bir kaynağın iddiasına göre Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yeni nesil amiral gemisi konsolu PlayStation 6’yı 2030 yılından önce kullanıcılarının beğenisine sunacak.

AMD sızıntılarıyla tanınan Kepler, NeoGAF platformunda yaptığı açıklamayla oyun severleri heyecanlandırdı. İddiaya göre Sony, PlayStation 6 konsolunu 2027 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Kaynak her ne kadar beklenmedik gecikmelerin yaşanabileceğini belirtse de, bu tarih PlayStation 4 modelinde olduğu gibi yedi yıllık bir yaşam döngüsüne işaret ediyor.

PlayStation 6 2027 yılında piyasaya çıkıyor

Ancak PlayStation 5 Pro modelinin lansman zamanlaması dikkat çekiyor. PS5’ten dört yıl sonra çıkan Pro modelinin, iddia edilen PS6 çıkış tarihinden yalnızca üç yıl önce piyasaya sürülmesi, önceki jenerasyonun (PS4 Pro) zamanlamasından farklı bir takvimin uygulandığını gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse PS4 Pro, PS4’ten üç yıl sonra ve PS5’ten dört yıl önce piyasaya çıkmıştı.

Yeni nesil konsolun teknik özellikleri hakkındaki söylentiler bir süredir teknoloji kulislerinde dolaşıyor. YouTuber Moore’s Law Is Dead, PS6’nın tahmini olarak 34 ila 40 Teraflop arasında bir işlem gücüne sahip olacağını sızdırmıştı. En çarpıcı iddia ise ışın izleme (ray tracing) performansındaki iyileştirme. Sızıntıya göre, konsolun ışın izleme performansı, PlayStation 5’e kıyasla 6 ila 12 kat artış gösterecek.

Sony ve AMD iş birliği yeni teknolojileri müjdeliyor

Tüm bu söylentilerin ardından, AMD ve Sony ortaklığında yürütülen Project Amethyst projesiyle ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Söz konusu iş birliği, gelecekteki GPU’lar ve konsollardaki donanım ve yazılımı geliştirmeyi amaçlıyor.

Duyurulan üç kilit teknoloji ise şunlar oldu: Radiance Cores (Radyans Çekirdekleri), Neural Arrays (Nöral Diziler) ve Universal Compression (Evrensel Sıkıştırma). PlayStation Sistem Mimarı Mark Cerny, bahse konu olan teknolojilerin birkaç yıl içinde yeni bir konsolda (PlayStation 6) yer alacağını ima etti. Sızıntı doğruysa, ‘birkaç yıl’ ibaresi sadece iki yıl anlamına geliyor.

Şimdiye kadar sızdırılan PlayStation 6’nın tahmini teknik özellikleri şu şekilde:

Bellek: 48 GB’a kadar GDDR7 bellek ve 1-2 GB ek DDR5

48 GB’a kadar GDDR7 bellek ve 1-2 GB ek DDR5 Depolama: PCIe 5.0 arayüzünde 12.000 MB/sn hızında çalışacak 2 TB solid-state sürücü

PCIe 5.0 arayüzünde 12.000 MB/sn hızında çalışacak 2 TB solid-state sürücü Depolama hızı: Mevcut modelden iki kat daha hızlı

Mevcut modelden iki kat daha hızlı Grafik işlemcisi (GPU): RDNA 4’ün yerini alacak tamamen yeni bir platform olan AMD UDNA mimarisi

RDNA 4’ün yerini alacak tamamen yeni bir platform olan AMD UDNA mimarisi Üretim teknolojisi: Yalnızca 15W güç tüketimine sahip 3 nanometrelik işlem teknolojisi (Minimum ısınma ile yüksek verimlilik sağlayacak)

Yalnızca 15W güç tüketimine sahip 3 nanometrelik işlem teknolojisi (Minimum ısınma ile yüksek verimlilik sağlayacak) Versiyonlar: Sabit ve taşınabilir (mobil) olmak üzere iki farklı modelin çıkması planlanıyor

Sabit ve taşınabilir (mobil) olmak üzere iki farklı modelin çıkması planlanıyor Taşınabilir model güç tüketimi: Valve’ın Steam Deck’i ile aynı şekilde 15W olacak

Yeni konsol için ilk oyunlar arasında ise CD Projekt Red tarafından geliştirilen The Witcher 4 olacağı üzerinde duruluyor. Polonyalı firma, yeni oyunun ilk fragmanını The Game Awards 2024 konferansı kapsamında yayınlamıştı.