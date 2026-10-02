PS5’e QSSR ile yapay zeka destekli görüntü iyileştirme geliyor

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Sony, standart PlayStation 5 konsolları için yapay zeka destekli görüntü ölçekleme teknolojisi QSSR'ı 1 Ekim 2026 tarihinde duyurdu.

Teknoloji, PS5 Pro'ya özel olan PSSR sisteminin daha hafif bir sürümü olarak çalışıyor ve ek donanım gerektirmiyor.

Marvel's Wolverine ve Ghost of Yōtei, QSSR desteği alan ilk iki oyun oldu.

Sony, PS5 Pro’ya özel olan yapay zeka destekli görüntü ölçekleme teknolojisini standart PlayStation 5 konsollarına da getiriyor. Şirket, Quick Spectral Super Resolution adını taşıyan yeni kütüphaneyi 1 Ekim 2026 Perşembe günü duyurdu.

Kısaca QSSR olarak anılan teknoloji, PS5 Pro’da bulunan PlayStation Spectral Super Resolution sisteminin daha hafif bir sürümü olarak konumlanıyor. Sony, iki yıldır Pro modeline özel kalan bu görüntü kalitesi artışını, ek donanım gerektirmeden standart konsola taşımayı hedefliyor.

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QSSR nasıl çalışıyor?

Teknoloji, Sony’nin AMD ile yürüttüğü yapay zeka grafik iş birliği Project Amethyst kapsamında geliştirildi. Sistem, oyunun daha düşük bir çözünürlükte işlenmesine izin veriyor, ardından yapay zeka yardımıyla görüntüyü daha yüksek çözünürlüğe çıkarıyor.

Sony’nin Grafik Ar-Ge bölümünde Baş Mühendis olarak görev yapan Daniel Craig, PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklamada teknolojinin iki temel yenilik üzerine kurulduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki sadeleştirilmiş bir sinir ağı mimarisi, ikincisi ise PS5 donanımından en yüksek performansı almak için elle ayarlanmış bir uygulama katmanı. Sony, sonuçta hem görüntü detayında hem de görüntü kararlılığında kayda değer iyileşmeler elde edildiğini ifade ediyor.

PSSR ile arasındaki fark ne?

İki teknoloji arasındaki temel ayrım donanımdan kaynaklanıyor. PS5 Pro, görüntü ölçekleme için ayrılmış 300 TOPS kapasiteye sahip özel makine öğrenmesi donanımı taşıyor. Standart PS5’te ise böyle bir birim bulunmuyor, bu nedenle QSSR daha genel amaçlı hesaplama yöntemleriyle çalışıyor.

Bunun pratikteki yansıması çözünürlük hedefinde ortaya çıkıyor. PS5 Pro’da geliştiriciler genellikle 4K çıkışı hedeflerken, standart PS5’te QSSR için daha gerçekçi hedef 1440p seviyesi olarak gösteriliyor. The Verge’ün aktardığına göre Sony de bu farkı kabul ediyor ve PSSR’ın PS5 Pro tarafında altın standart olmayı sürdürdüğünü belirtiyor. Yani QSSR, PSSR’ın yerini alan değil, onun yanında konumlanan bir alternatif.

Performans maliyeti ne kadar?

Yapay zeka ile ölçekleme bedava gelmiyor. Digital Foundry’nin yaptığı incelemeye göre QSSR, 864p çözünürlükten 1440p seviyesine çıkarken kare başına yaklaşık 1,5 ile 1,8 milisaniye arasında ek yük getiriyor.

Bu yük, kare hızı sınırının kaldırıldığı testlerde saniyede 8 ila 10 karelik bir düşüşe karşılık geliyor. Ancak standart 60 fps performans modunda durum farklı işliyor. Bu modda devreye giren dinamik çözünürlük ölçekleme, dahili çözünürlüğü düşürerek hedef kare hızını koruyor. Sonuçta oyuncu benzer akıcılıkta ama daha temiz bir görüntü elde ediyor.

İlk oyunlar Wolverine ve Ghost of Yōtei

Teknolojiyi destekleyen ilk iki oyun, duyuruyla aynı gün yayınlanan yamalarla güncellendi. Marvel’s Wolverine ve Ghost of Yōtei, QSSR’ı grafik ayarları içinde ek bir seçenek olarak sunuyor.

Insomniac Games’te Teknoloji Direktörü olan Mike Fitzgerald, teknolojinin Madripoor sokakları ve Shinjuku’nun dar ara yolları gibi yoğun ortamlarda piksel düzeyinde netlik kazandırdığını belirtiyor. Sucker Punch Productions’ta Baş Render Mühendisi olarak çalışan Jasmin Patry ise QSSR’ın karakter ve çevre detaylarını çözmede başarılı olduğunu, standart PS5’te şimdiye kadar mümkün olmayan bir zamansal kararlılık sunduğunu ifade ediyor. İncelemelerde farkın Wolverine tarafında daha belirgin olduğu, Ghost of Yōtei’de ise mevcut FSR 3 çözümünün zaten iyi sonuç verdiği aktarılıyor.

Sony, QSSR kütüphanesini tüm PlayStation geliştiricilerine açacağını duyurdu. PSSR desteğini hali hazırda uygulamış projelerde geçişin görece kolay olması bekleniyor, ancak geliştiricilerin çözünürlük ve doku akışı gibi ayarları standart PS5’in performansına göre yeniden düzenlemesi gerekiyor.