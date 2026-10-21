Yeni Xbox 1.800 dolara kadar satılabilir, çıkış 2028 için planlanıyor

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Fortune'un haberine göre Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu Project Helix için şirket içinde 1.200 ile 1.800 dolar arasında bir fiyat öngörülüyor.

Microsoft'un yeni bir el konsolunu 2027'nin, Project Helix'i ise 2028'in yıl sonu sezonunda piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

Haberde Game Pass'in özelliklerin ayrı ayrı seçilebildiği katmanlı bir yapıya geçebileceği de yer alıyor.

Microsoft’un Project Helix kod adıyla geliştirdiği yeni nesil Xbox konsolunun fiyatı 1.800 dolara kadar çıkabilir. Fortune’un 20 Ekim 2026 Salı günü yayımladığı habere göre şirket içinde yapılan hesaplamalar, konsolun 1.200 ile 1.800 dolar arasında bir fiyatla satılabileceğini gösteriyor.

Aynı habere göre Microsoft, yeni nesil bir el konsolunu 2027’nin, Project Helix’i ise 2028’in yıl sonu alışveriş sezonuna yetiştirmeyi planlıyor. Bilgiler, Xbox’ın başına Şubat ayında getirilen Asha Sharma’nın yönetimindeki değişiklikleri anlatan kapsamlı bir profil yazısında yer alıyor. Microsoft fiyat ve tarih konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

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Yeni Xbox’ın fiyatı neden bu kadar yüksek?

Fortune’un haberinde 1.200 ile 1.800 dolarlık aralığın Microsoft’un donanımı sübvanse etmemesi durumunda geçerli olacağı belirtiliyor. Yani şirket konsolu maliyetinin altında satmayı seçerse raf fiyatı bu aralığın altına inebilir. Ampere Analysis’ten oyun analisti Piers Harding-Rolls da konsol üreticilerinin bugün karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun artan donanım maliyetleri olduğunu söylüyor.

Küresel bileşen sıkıntısı, özellikle bellek ve depolama fiyatlarını yukarı çekerek tüketici elektroniğinin tamamında fiyatları artırıyor. Mart ayında analistler PS6 ve Project Helix’in 999 dolar seviyesine çıkabileceğini öne sürüyordu, Fortune’un aktardığı rakamlar ise bu tahminin de epey üzerinde kalıyor.

Project Helix hakkında neler biliniyor?

Microsoft, Project Helix’i Mart 2026’da GDC’de resmi olarak duyurmuştu. Xbox’ın duyurusuna göre konsol AMD ile birlikte tasarlanan özel bir yonga üzerinde çalışacak, ışın izleme performansında büyük bir sıçrama sunacak ve hem Xbox konsol oyunlarını hem de PC oyunlarını çalıştırabilecek. Geliştiricilere ilk alfa donanımlarının 2027’de gönderilmesi planlanıyor.

Fortune’un haberinde projeyle ilgili bir iç tartışmaya da yer veriliyor. Windows ekibi, el konsolunda Windows Home’un sadeleştirilmiş bir sürümünün kullanılmasını isterken Xbox ekibi en iyi oyun performansı için kendi yazılımını geliştirmek istedi. Tartışma o kadar sertleşti ki üst düzey bir Xbox yöneticisinin Windows sürümünü kabul etmek yerine el konsolu projesini iptal etmekle tehdit ettiği belirtiliyor. Son durumda işletim sisteminin yönünü büyük ölçüde Xbox ekibi belirliyor. Project Helix’in mühendislik takviminin de en az birkaç ay öne çekildiği aktarılıyor.

Game Pass parça parça satılabilir

Haberin oyuncuları yakından ilgilendiren bir diğer kısmı Game Pass ile ilgili. Microsoft’un aboneliği baştan yapılandırmayı planladığı, oyuncuların bulut oyun, çok oyunculu mod ve yalnızca konsolda çıkan oyunlar gibi özellikleri ayrı ayrı seçip ekleyebileceği katmanlı bir sisteme geçmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Bu değişiklik henüz resmi değil ve ne zaman hayata geçeceği de bilinmiyor. Game Pass Türkiye’de de sunulduğu için yeni yapı hayata geçerse Türkiye’deki aboneler de paketlerini bu sisteme göre seçecek. Microsoft, mevcut nesil Xbox Series S ve Series X’in fiyatlarını da yakın zamanda 150 dolara varan oranlarda artırmıştı.

Yeni nesil konsollar 1.000 doların altında kalabilecek mi?

Sektördeki genel beklenti, yeni nesil konsolların 1.000 doların altında satılmasının giderek zorlaştığı yönünde. VGC’nin hatırlattığı gibi araştırma şirketi Aldora’nın CEO’su Joost van Dreunen de yılın başında yeni nesil konsolların 2028’den önce çıkmayabileceğini ve çıktıklarında 1.000 doların taban fiyat olacağını söylemişti.

Fortune’un aktardığı rakamlar Microsoft’un iç projeksiyonları olduğu için konsolun satış fiyatı çıkışa kadar değişebilir. Konsolun Türkiye’de ne kadara satılacağı ise çıkış tarihine yaklaşıldığında netleşecek.