PlayStation 5 Pro resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Japon teknoloji devi Sony pek çok sızıntı ve söylentinin ardından nihayet PlayStation 5 Pro cihazını piyasaya duyurdu. Şirket bugün gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte, oyunları daha iyi performansla çalıştırmayı vaat eden, PS5’in daha geliştirilmiş bir versiyonu olan ve uzun zamandır beklenen PS5 Pro’yu iddialı özellikleri ile resmen tanıttı.

Sony bugün gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte NVIDIA’nın DLSS teknolojisi ile rekabet edecek yeni PSSR teknolojisi de dahil olmak üzere yeni nesil konsolun tasarımı ve teknik özellikleri hakkında tüm merak edilen ayrıntıları paylaştı.

PS5 Pro tasarımı

PS5 Pro cihazı yan plakalar arasında bölmeye sahip olan ve temel PS5 modelinin Slim versiyonuna oldukça benzer bir görünüm sunan şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Fakat Slim modelinin aksine yeni cihazın orta kısmında üç çizgi detayı bulunuyor. Aynı zamanda bölmelerde konsolun orta kısmında uygulanana benzer LED’ler de karşımıza çıkıyor.

PlayStation 5 Pro’nun boyutu yine PS5 Slim’e benzer bir yapıya sahip. Standart PS5’ten biraz daha küçük bir boyuta sahip olan model, aynı zamanda daha ince ve hafif bir tasarıma ev sahipliğinde bulunuyor. Cihazın disk okuyucusu olmayan yalnızca dijital versiyonu olacağı ancak bunun PS5 Slim ile aynı optik okuyucuyla uyumlu olacağı ve oynatıcıyı ayrı olarak satın almanın mümkün hale geleceği ifade ediliyor.

PS5 Pro teknik özellikleri

Tıpkı standart PS5’Te olduğu gibi PS5 Pro’da da AMD’nin özel bir çipi yer alıyor. Yeni sürümün en büyük özelliklerinden biri, mevcut PS5 konsolundan yüzde 67 daha fazla işlem birimine ve yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip olan güncellenmiş GPU’su olarak karşımıza çıkıyor. Oyun işlemenin yüzde 45’e kadar daha hızlı olması sağlanarak oyun deneyimi çok daha akıcı hale geliyor.

Sony’nin yeni oyun konsolu ışığın daha dinamik yansımasını ve kırılmasını sağlayan daha da güçlü bir Işın İzleme motoruna sahip. Bu sayede ışınların mevcut PS5 konsolunun iki katı ve bazen üç katı hızda başlatılmasına olanak tanıyor.

Konsol oyunları performanstan ödün vermeden çalıştırırken; aydınlatma ve gölgeleme teknikleri içeren daha gerçekçi görüntüler vaat ediliyor. Öte yandan cihazın 2 TB dahili depolama alanına sahip bir SSD ile geldiği vurgulanıyor.

PS5 Pro’nun en büyük yeni özelliklerinden biri de oyunların 4K çözünürlükte ve 60 FPS’de daha tutarlı çalışmasını sağlayacak tescilli yükseltme teknolojisi oluyor. Konsol yeni yonga seti sayesinde NVIDIA’nın DLSS’sine benzer bir yükseltme ve kontur yumuşatma algoritması olan PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ile çalışıyor.

PlayStation 5 Pro hangi oyunlarla geliyor?

Oyun geliştiricilerinden hem temel PS5 modelini hem de PS5 Pro’yu destekleyen oyunlar sunmalarını bekleyen Sony, 8 bin 500’ün üzerinde geriye dönük uyumlu PS4 oyununu kullanıcılara sunuyor. Şimdiden zengin bir oyun kütüphanesine sahip olacak oyun konsolu oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor.

Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant ve The Last of Us Part II Remastered gibi oyunların PS5 Pro için özel olarak optimize edildiği aktarılıyor.

PlayStation 5 Pro fiyatı açıklandı

Sony yeni oyun konsolunun satış fiyatını resmen duyurdu. 26 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak PS5 Pro’nun fiyatı 699,99 dolar olarak açıklandı. Cihazın Türkiye fiyatıysa şimdilik bilinmiyor.