Yapay zekalı tarayıcı Perplexity Comet, Google Chrome’a meydan okuyor

Perplexity, yapay zeka destekli internet tarayıcısı Comet'i tanıttı.

Chromium tabanlı platform şu ana Perplexity Max abonelerine sunuluyor.

Kullanıcılar açılan sayfalarla alakalı sorular sorabilen, içerikleri özetleme yeteneğine sahip, e-posta gönderip randevu ayarlama gibi görevleri yerine getirebilen bir asistan görevi görüyor.

Google Chrome’un şu anda dünya çapında en popüler internet tarayıcısı olduğu biliniyor. Google’ın geniş ekosistemi, pek çok kullanıcıyı Chrome’a yöneltmeye yardımcı oluyor. Fakat elbette ki hiçbir imparatorluk sonsuza dek sürmez…

Yapay zeka pazarının önemli isimlerinden biri olan Perplexity, AI tabanlı arama motoru ile gelişmiş bir internet tarayıcısı deneyimine ev sahipliği yapan Comet ile karşımıza çıkıyor. Chromium altyapısıyla birlikte Chrome eklentilerini destekleyen tarayıcı, akıllı asistan yardımıyla kullanıcılara işlevsel ve pratik bir dizi özellik sunuyor.

Comet şimdilik sadece Perplexity Max abonelerine sunuluyor

Perplexity CEO’su Aravind Srinivas, Alex Heath ile The Verge’de yakın zamanda yaptığı bir röportajda, şirketin yeni yapay zeka tarayıcısı Comet hakkında daha detaylı bilgi aktardı. Aynı zamanda tarayıcının nasıl çalıştığı ve gelecekteki hedefleri hakkında ilginç detaylar paylaştı.

Şirket, yakın zamanda, Perplexity yapay zeka modellerini entegre ederek navigasyon ve yapay zeka arasında derin bir sinerji yaratan yapay zeka destekli bir platform olan Comet adlı bir tarayıcıyı piyasaya sürdü. Fakat şu anda buna yalnızca aylık 200 dolar karşılığında elde edilebilen Perplexity Max planına sahip olan aboneler erişim sağlayabiliyor.

Şimdilik sadece ücretli abonelerin erişim sağlayabildiği yapay zeka tabanlı internet tarayıcısı Comet’in genel kullanıma ulaşması ise muhtemelen biraz daha zaman alacak.

Comet, Chromium’dan güç alıyor

Perplexity CEO’sunun röportaj sırasında yaptığı yorumlar, yapay zeka destekli tarayıcısı hakkında daha fazla ayrıntı sağladı. Comet’in, Google tarafından yönetilen Chrome’un açık kaynaklı sürümü olan Chromium’a dayandığı ortaya çıktı.

Bu seçim, Comet’i Chrome’a aşina olanlar için sezgisel bir ortam haline getiriyor. Srinivas’a göre şirket, temelinin zaten sağlam olması ve tekerleği yeniden icat etmeye gerek olmaması nedeniyle Chromium’u tercih etti. Bu karar ayrıca yeni uzman mühendisler için işe alım sürecini de basitleştiriyor.

Comet ve Chromium arasındaki fark, ayırt edici bir öğenin tanıtımıyla ortaya çıkıyor. Perplexity’nin yapay zekasını görüntülediğiniz web içeriğinin üzerine yerleştiren bir yan panel olan “sidecar” aracılığıyla kendini gösteriyor. Bu özellik, yapay zekadan gezinirken kullanıcı için belirli eylemler gerçekleştirmesini isteme yeteneğini içeriyor.

Srinivas, bu entegrasyonun potansiyelini pratik bir örnekle gösterdi. Bunu izleyen bir kullanıcı, Comet deneyimini şu şekilde özetledi:

“Bence mesele şu: Sitedeki asistanı açıp anında yapabilirsiniz. Gmail’e ve takviminize bağlı. Ayrıca YouTube videosundan metni de çekebiliyor. Çok ayrıntılı bir erişime sahip ve ilgili parçayı anında alabiliyor. İstediğim gibi tüm metni kaydırmak yerine tam o andan itibaren oynatmasını bile isteyebiliyorum. İşte avantajınız bu… “

Son olarak WhatsApp platformunda Perplexity AI ile nasıl görüntü oluşturabileceğinizi sizlere detaylı bir şekilde açıkladık.