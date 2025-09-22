Oxford Üniversitesi tüm öğrenci ve personele ücretsiz ChatGPT Edu veriyor

Oxford Üniversitesi tüm öğrenci ve personele ücretsiz olarak ChatGPT Edu hediye ediyor.

Bu dikkat çeken girişim, üniversitenin dijital dönüşümü adına stratejik bir rol oynuyor.

Oxford, Birleşik Krallık'ta bu ayrıcalığı tanıyan ilk eğitim kurumu olarak tarihe geçiyor.

Eğitim odaklı yapay zeka hizmeti ChatGPT Edu, üniversite verilerinin şirket içinde saklanmasını sağlamak için gelişmiş gizlilik kontrolleriyle akademik kullanıma özel faaliyet gösteriyor. Kullanıcılar bu platform aracılığıyla OpenAI’nin en yeni modeli GPT-5’e erişebiliyor.

Oxford Üniversitesi şimdi önemli bir adım atarak bir ilki gerçekleştiriyor. Tüm öğrenciler ve çalışanlar için ChatGPT Edu paketi bedava olarak sunuluyor. BBC’nin konuyla ilgili bir raporuna göre bu dikkat çeken girişim Oxford Üniversitesi ve OpenAI arasındaki beş yıllık ortaklığın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Oxford yapay zekayı kampüse taşıyor

Oxford, uygulamanın yapay zekanın etik ve sorumlu kullanımı konusunda eğitim ve rehberlik içerdiğini söylüyor. Aynı zamanda hem çevrimiçi hem de yüz yüze destek sağlandığını belirtiyor.

Bu tür teknolojilerin uygulanmasını ve kullanımını denetlemek üzere yeni bir Yapay Zeka Yönetim Grubu ve Dijital Yönetim Birimi kurulduğu da sözlere ekleniyor.

Ortaklık kapsamındaki diğer projeler arasında Bodleian Kütüphanesi’ndeki tarihi koleksiyonların dijitalleştirilmesi ve üretken yapay zekanın toplumsal etkisini incelemek üzere ortaklaşa finanse edilen bir araştırma programı yer alıyor.

Üniversitenin resmi duyurusuna göre üniversite ayrıca Microsoft’un Copilot ve Google’ın Gemini gibi diğer yapay zeka araçlarına da erişim sağlıyor.

Oxford Üniversitesi Dijitalden Sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Anne Trefethen konuya ilişkin şunları söyledi:

“Önemli sayıda personel ve öğrencinin halihazırda üretken yapay zeka araçlarını kullandığını biliyoruz. Bunu, yüksek etkili, merak odaklı araştırma ve inovasyonu hızlandırmak ve büyük küresel zorlukların üstesinden gelebilecek çığır açıcı atılımları kolaylaştırmak için kullanma potansiyelimiz büyük. Ayrıca, operasyonel verimliliğimizi artırmak ve dünya lideri öğretim ve araştırmamızı destekleyen hizmetleri geliştirmek için de önemli fırsatlar var.” Güçlü yönetim, eğitim, rehberlik ve destek yoluyla, güvenli bir ortamda güvenli ve sorumlu kullanımı teşvik ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz, öğrenimlerini zenginleştirmek ve kişiselleştirmek için erişilebilir bir çalışma aracı olarak ChatGPT Edu’yu kullanabilecek, keşfetme ve yaratma konusunda yeni fırsatlar yaratabilecekler.”

OpenAI Uluslararası Eğitim Lideri Jayna Devani ise konuya ilişkin şunları ekliyor: