Sam Altman’dan TikTok akımına gönderme: GPT 6 yerine “GPT 6-7” gelecek

OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medyada yaptığı paylaşımla, şirketin yeni nesil yapay zeka modeli GPT-6'nın adının "GPT 6-7" olacağını söyledi.

Bu açıklama, Dictionary.com'un "6 7" ifadesini "2025'in Kelimesi" olarak seçmesinden hemen sonra geldi.

Açıklamanın gerçek olup olmadığı hala bilinmezken, bazıları bunun göndermeli bir şaka olduğu düşünüyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamayla bir TikTok akımına göndermede bulundu. Deneyimli yönetici, şirketin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin bir sonraki versiyonunun ilk planlandığı gibi GPT 6 değil, “GPT 6-7” olarak adlandırılacağını ifade etti.

Altman’ın bu açıklaması, basit bir isim değişikliği olmaktan ziyade, modern dijital kültüre bir gönderme olarak yorumlandı. Öte yandan bunun gerçek bir duyuru mu yoksa sadece bir şaka mı olduğu tartışma konusu haline geldi. Zira bazı kullanıcılar söz konusu açıklamayı yalnızca bir şaka olarak yorumluyor.

GPT “6-7” ne anlama geliyor?

Dictionary.com tarafından yakın zaman önce, Alfa kuşağının sosyal medyada viral haline gelen bu ifadesi “2025’in kelimesi” olarak ilan edildi. Kesin anlamı bilinmeyen bu kelime, genel anlamda kayıtsızlık ve belirsizlik durumlarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

GPT-6 will be renamed GPT-6-7, you're welcome — Sam Altman (@sama) October 30, 2025

“6 7” terimi, aylardır sosyal medyayı domine ediyor. Bu ifade rapçi Skrilla’nın “Doot Doot (6 7)” şarkısı sayesinde TikTok’ta popüler hale geldi. “67 Kid” olarak bilinen karakterin yer aldığı bitmek bilmeyen bir dizi meme ve viral videoyla kısa sürede bir akım yarattı. Kelime o noktadan sonra hızla yaygınlaştı ve hem anlaşılması zor hem de her yerde bulunan bir anlam kazandı.

Dictionary.com’un “2025 Yılın Kelimesi” olarak “6 7″yi seçmesi, bir meme akımından doğan kelimenin artık tüm kültürel eğilimleri temsil edebildiğini gözler önüne seriyor.

Görünüşte anlamsız bir ifadenin bir dönemin ruhunu yakalaması ilk kez olmuyor. Fakat yine de bu seçim, önceki nesillerin dil mantığı ile yeni nesillerin daha kaotik ve görsel mantığı arasında belirgin bir geçişi vurguluyor.