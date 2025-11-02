OpenAI, Sora’da ek videolar oluşturmak için ücret talep ediyor

Reklam

OpenAI, yapay zeka video aracı Sora'daki ek üretim haklarını ücretli olarak sunmaya başladı.

Kullanıcılar, App Store üzerinden 10 videoluk ek krediyi 4 dolara satın alabiliyor.

Şirket, bu kararın kullanıcıların beklenenin çok üzerinde video üretmesi ve maliyetleri artırması nedeniyle alındığını dile getirdi.

OpenAI, son zamanlarda popüler olan yapay zeka video platformu Sora’nın kullanıcılarına sunduğu seçenekleri genişletiyor. Kullanıcılar artık daha fazla video üretmek için ek kredi satın alabiliyor.

The Verge’ün haberine göre dikkat çeken bu yenilik, özellikle de günlük ücretsiz kullanım limitini hızla tüketenler için çözüm olacak. Şirket ayrıca bu tür videolara olan artan talebi karşılamak için gelecekte ücretsiz kullanım kotasını daha da azaltmayı planladığını da vurguluyor.

Sora’dan yeni para kazanma modeli

Daha pahalı Pro modelinin kullanıcıları şu anda günde 100 video hakkından yararlanabiliyor. Normal kullanıcılar yalnızca 30 video alabiliyor.

Daha fazlasını isteyenler için Sora, 4 dolar karşılığında on adet ek üretim satın alma seçeneği sunuyor. Fakat bunun tüketilen kredi sayısı videonun uzunluğuna, çözünürlüğe ve diğer parametrelere bağlı değişkenlik gösterebileceği de vurgulanıyor.

Satın alınan krediler 12 ay geçerli kalıyor. Aynı zamanda kredilerin Codex kod üretim platformu gibi diğer OpenAI araçlarında da kullanılabileceği söyleniyor.

Yakında kullanıcılardan daha fazla ücret talep edilebilir

Sora ekip lideri Bill Peebles’a göre hizmetin mevcut ekonomik koşulları sürdürülebilir değil.

Platformun artan kullanıcı sayısına uyum sağlaması gerektiğini söyleyen yönetici, buna uygun olarak ücretsiz kullanım limitlerini kademeli olarak azaltmayı planladığını belirtti. Fakat şirket, değişiklikler hakkında zamanında ve şeffaf bir şekilde bilgi vereceğini taahhüt ediyor.

OpenAI, ücretli kredilere ek olarak içerik üreticilerinden içerik için ücret almaya da hazırlanıyor. Hak sahiplerinin, diğer içerik üreticilerinin videolarında popüler karakter ve kişiliklerin kullanımı için ücret alabileceği bir model sunmayı planlıyor.

Bu özellik, orijinal veya gerçek ya da kurgusal kişiliklere dayanan deepfake tarzı dijital avatarlar olan mevcut “cameo” seçeneğini temel alıyor.

Fakat bu alan yasal açıdan hassas olarak vurgulanıyor. Zira platform bazı popüler çizgi film karakterlerinin yer aldığı tartışmalı videolarla ve tarihi şahsiyetlerin uygunsuz tasvirleriyle tartışmaların başrolü haline geldi.

OpenAI, özellikle de telif hakkı ve dijital benzerlikler söz konusu olduğunda, pasif bir yaklaşımdan daha sıkı içerik kontrolüne doğru ilerliyor. Şirket, hem içerik oluşturucular hem de hak sahipleri için sürdürülebilir ve adil bir model oluşturmak istediğini aktarıyor.