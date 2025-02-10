OPPO Find N5 tasarımı netleşti: Her açıdan görüntüleri ortaya çıktı

Yeni katlanabilir telefon modeli OPPO Find N5 çok yakında resmen tanıtılacak.

İnce ve zarif tasarımıyla öne çıkacak modelin her açıdan görüntüsü ortaya çıktı.

Aynı zamanda cihazın canlı görüntüleri de lansmandan önce sızdırıldı.

OPPO Find N5 katlanabilir akıllı telefon modeli, şık tasarımı ve göz alıcı renk seçenekleri ile karşımıza çıktı. Cihazın görünümü hakkında detayları doğrulayan yeni görseller internete sızdırıldı. Samsung Galaxy Z Fold 6 ile doğrudan rekabet edecek model için geri sayım başladı. Fakat cihazın lansman tarihi henüz şirket tarafından açıklanmadı.

Ortaya çıkan yeni görüntüler, merakla beklenen cihazın Honor Magic V3’ten bazı unsurları taşıdığını bizlere gösteriyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan cihaz, piyasadaki diğer katlanabilir telefonlara göre çok daha ince bir kalınlığa sahip olmasıyla öne çıkıyor. Katlandığında yalnızca 9,2 mm kalınlığa ulaşıyor. Çok yakında gelecek OPPO modelinin de muhtemelen aynı boyutta olacağı iddia ediliyor.

OPPO Find N5 tasarımı nasıl olacak?

OPPO Find N5 tasarımı ile ilgili bizlere tüm ayrıntıları sunan görüntüler, son derece naif bir görünüme işaret ediyor. Cihazın arkasında yuvarlak bir yapıya sahip büyük kamera modülü yer alacağı anlaşılıyor.

Bu kamera setinde henüz resmi olarak özellikleri açıklanmayan üç adet lens yer alıyor. Ayrıca modelin metal kaplamalı olacağı ve açıldığında kalınlığının 4 mm civarında bir kalınlığa sahip olacağı aktarılıyor.

OPPO Find N5’in canlı görüntüleri de sızdı

Zhou Yibao, OPPO’nun yeni katlanabilir telefon modelinin ilk canlı görüntülerini internete sızdırdı. Yayınlanan fotoğraflarda, resmi lansmandan önce cihaza dair somut bir önizleme sunuluyor.

OPPO Find N5 modelinin tasarımı, daha önceki tanıtımlarda yaratılan beklentileri doğruluyor. Cihaz açıldığında inanılmaz derecede doğrusal bir görünüm ortaya çıkıyor. Kalıbı son derece ince ve hafif görünüyor.

Dış ekran ince çerçevelere sahip olup, sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Marka, cihazı hem iç hem de dış ekrana önceden uygulanmış ekran koruyucularla birlikte gönderiyor. Bu sayede çizilmelere ve kazara darbelere karşı koruma sağlanıyor.

Orta çerçevenin üst kenarında, ses tuşlarının yanında kullanışlı bir fiziksel buton yer alıyor. Bu düğme “Sessiz” modu hızlı bir şekilde aktif hale getirmek için kullanılıyor. OPPO Find N5’in şu anda sevkiyat incelemesi aşamasında olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla resmi lansman çok yakın görünüyor.

OPPO Find N5’in özellikleri

Merakla beklenen yeni katlanabilir telefon modeli OPPO Find N5, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite yonga setiyle çalışacak. Cihazda 16 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip versiyonlar sunulacak. Dahili depolama alanının ise 1 TB’a kadar kapasiteye sahip versiyonlarda sunulması bekleniyor.

Ekran tarafında OLED panele yer vermesi beklenen telefonda, 5.700 mAh pil kapasitesinin yer alması bekleniyor. Ayrıca cihazda 90W hızlı şarj desteği sunulacağı söyleniyor. Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmayan cihazın çok yakında resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor