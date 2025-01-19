OPPO Find N5 deri kaplamalı şık bir tasarım ile geliyor

OPPO Find N5'in tasarımı internete sızdırıldı.

Yeni katlanabilir telefon modeli göz alıcı birinci sınıf bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Cihaz deri kaplamalı bir görünüm sunacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO hem tasarım hem de işlevsellik açısından önceki modele kıyasla bir dizi gelişmiş yenilik ve çeşitli iyileştirmeler sunmayı vaat eden yeni katlanabilir akıllı telefonu OPPO Find N5 modelinin lansmanıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

OPPO’nun yüksek performanslı yeni katlanabilir telefon modeli son haftalarda dolaşan söylentilerin çoğunu doğrulayan, tam tasarımını gösteren bir görselle dikkatleri üzerine çekti. Sızdırılan yeni görüntü, önceki modele kıyasla evrimini vurgulayan bazı estetik ve yapısal değişikliklerle öne çıkıyor.

OPPO Find N5 tasarımı ortaya çıktı

Merakla beklenen OPPO Find N5 cihazının sızdırılan tasarımı, net hatlara sahip ve detaylara özel önem veren bir cihazı gösteriyor. Dış ekran düz bir tasarımla geliyor. Simetrik kenarlar ve ön kamera için merkezi bir delik ile karşımıza çıkıyor.

Arka tarafta dört dairesel öğeyi barındıran çift renk tonuyla karakterize edilen bir merkezi kamera modülü öne çıkıyor. Birincisi bir periskop lens, dördüncüsü bir LED flaş, diğer ikisi ise muhtemelen bir ana sensör ve bir ultra geniş sensör içeriyor. Bu da cihazın mobil fotoğrafçılar için başarılı ve çok yönlülüğünü doğruluyor.

Aynı zamanda cihazın kamera setinde Hasselblad’ın imzası da yer alıyor. İki marka arasındaki stratejik ortaklığın altı bir kez daha çiziliyor. Arka panel deri kaplı gibi görünüyor. Bu da cihaza birinci sınıf bir his veriyor. Telefonun yanları düz ve yuvarlatılmış köşeli bir tasarım sunuyor. Solda uyarı kaydırıcısı, sağda güç ve ses düğmeleri bulunuyor.

OPPO Find N5 ne zaman çıkacak?

OPPO Find N5’in resmi lansmanının Şubat ayında Çin’de yapılması bekleniyor. Ayrıca ortaya çıkan son sertifikalar modelin dünya çapında da dağıtılacağını gösteriyor.

Find N3’ün Çin dışında OnePlus Open adı altında pazarlandığı göz önüne alındığında, Find N5’in uluslararası pazar için OnePlus Open 2 olarak yeniden markalanabileceğini düşünebiliriz. Bu konuda ilerleyen haftalarda şirketten net bir açıklama gelmesi bekleniyor.