OpenAI ve Jony Ive’ın ilk yapay zeka cihazı gecikebilir

Sam Altman ve Jony Ive uzun süredir bir yapay zeka donanımı üzerinde çalışıyor.

Merakla beklenen gizemli cihaz, "yapay zekanın iPhone'u" olarak nitelendiriliyor.

Fakat projede karşılaşılan bazı zorluklar, ürünün çıkış tarihinin 2026'ya kalabileceğine işaret ediyor.

Yapay zeka devi OpenAI ve Apple’ın efsane eski tasarım şefi Jony Ive, uzun zamandır beklenen bir AI cihazı üzerinde çalışıyor. Merak uyandıran bu projenin normal şartlarda bu yıl piyasaya çıkması bekleniyordu. Fakat ortaya çıkan son raporlar, meraklı kullanıcıların bir süre daha bekleyeceklerine işaret ediyor.

Financial Times’a göre OpenAI ve Jony Ive’ın, projenin gelişimini zorlaştıran birkaç önemli “teknik sorunu” aşması gerekiyor. Bu zorluklar, özellikle de benzer cihazların son dönemdeki ticari başarısızlıkları göz önüne alındığında, şirketi daha temkinli olmaya itebilecek gizlilik ve projenin ekonomik sürdürülebilirliğiyle ilgili sorularla daha da artıyor.

Beklenen AI cihazı bazı büyük zorluklarla karşı karşıya

Jony Ive ve OpenAI ekibinin karşılaştığı teknik zorlukların merkezinde, entegre yapay zeka asistanının doğasının tanımlanması yatıyor. Duruma aşina kaynaklar, ekibin yapay zekanın sesini ve tavırlarını anlamayla ilgili kalıcı sorunları çözmek için çalıştığını belirtiyor.

Bazı raporlar, Ive ve OpenAI’ın hedefini net bir ifadeyle açıklıyor: “Bilgisayar gibi bir arkadaş olmalı, ama yabancı bir yapay zeka kız arkadaşı olmamalı.” Bu noktada teknoloji ve doğallık arasındaki bu karmaşık dengeyi sağlamak, başlıca engellerden birini temsil ediyor.

Asistanın kişiliğiyle ilgili zorluklara ek olarak, iki temel sorun daha ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki, sürekli dinlemek üzere tasarlanmış bir ürün için kritik bir unsur olan gizlilikle ilgili oluyor. OpenAI ve Jony Ive, kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için böyle bir özelliğin olası etkilerini araştırıyor.

İkinci zorluk ise tamamen ekonomik sebeplere dayanıyor. Zira bu projede bütçe sorun olabilir. Bu cihazların seri üretimi çok yüksek bir bilgi işlem gücü gerektiriyor. Bu da ürünün uzun vadeli sürdürülebilirliği için dikkatlice değerlendirilmesi gereken artan işletme maliyetlerine yol açıyor.

OpenAI ve Jony Ive ortaklığında geliştirilen yapay zeka cihazı hakkında somut bilgiler hala yetersiz durumda. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın çalışanlara verdiği ipuçları cep boyutunda, ekransız ve çevreye duyarlı bir ürüne işaret ediyor.