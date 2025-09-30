Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy Z Fold/Flip 5, S23 FE ve Tab S10+ için One UI 8 müjdesi

    Samsung nihayet Galaxy Z Fold/Flip 5, S23 FE ve Tab S10+ gibi modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini sundu.
    One UI 8
    • Samsung, One UI 8'i eski modellerine ulaştırmaya devam ediyor.
    • Şirket son olarak Galaxy Z Fold/Flip 5, S23 FE ve Tab S10+ için beklenen güncellemeyi sundu.
    • İlk olarak Güney Kore'de yayınlanan yazılımlar yakında Türkiye'ye de ulaşacak.

    Samsung, kararlı One UI 8 yazılımı daha geniş bir cihaz kitlesine yayılmaya başlıyor. Şirket son olarak Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy S23 FE ve hatta Galaxy Tab S10+ modellerini Android 16 güncelleme programına dahil etti.

    Şirketin bu noktada temel stratejisi, yakın zaman önce Galaxy S25 serisine gelen One UI 8’in daha fazla bölgede ve daha fazla modelde kullanıma sunulmasında belirgin bir hızlanma olduğunu ortaya koyuyor. Bu da daha önce açıklanan yol haritasından önemli ölçüde ileride görünüyor.

    One UI 8 beklenenden erken o modellere teslim edildi

    Android 16 işletim sistemi Güney Kore pazarında Z Fold 5, Flip 5, S23 FE ve Tab S10+ cihazlarına ulaştı. Katlanabilir akıllı telefonlar için gelen güncelleme, One UI 8 Beta programına katılan kullanıcılara öncelikli olarak sunuluyor.

    Kod adı FYI8 olan yazılım paketi 423 MB’lık bir indirme içeriyor. Z Flip 5 sahipleri için özel bir özellik ise Z Flip 7’de ilk kez kullanılan FlexWindow özelliği aracılığıyla doğrudan çalışabilen Gemini Live’ın etkinleştirilmesi oluyor.

    One UI 8 güncellemesi

    S23 FE ve Tab S10+ ise Android 16’ya 3,4 GB’lık bir indirmeyle erişim sağlayabiliyor. Pixel serisi dışında bir Android tablet olan Galaxy Tab S10+ sektörde bir emsal teşkil ederek Google’ın yeni güncellemesini alıyor.

    Samsung’un resmi zaman çizelgesinde One UI 8’in bu cihazlarda yayınlanması için belirlenen ay olarak Ekim ayı belirtilmişti. Fakat şirket, sürümü birkaç gün erken kullanıma sunmaya karar verdi. Küresel kullanıcılar için gerçek kullanılabilirlik, belirli coğrafi bölgeye bağlı olarak Ekim ayına kadar sürebilir.

    İlk olarak bu güncellemelerin Güney Kore’de yayınlandığını da ekleyelim. Türkiye’deki kullanıcılar ise muhtemelen bu hafta içi yeni yazılımlardan yararlanmaya başlayacak.

    One UI 8, selefi One UI 7’ye göre daha düşünceli bir güncelleme olarak şekilleniyor ve büyük yeni özellikler yerine sistem kararlılığına odaklanıyor. Yazılımda yer alan yeniliklerin çoğu, Android 16’nın kendine özgü iyileştirmelerinin yanı sıra genel kullanıcı deneyimine yönelik hedefli estetik ayarlamalar ve iyileştirmelerden geliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

