Jony Ive ve Sam Altman “ChatGPT cihazı” için fon arıyor

Apple’ın eski tasarım şefi John Ive ve OpenAI CEO’su Sam Altman fiziksel bir “ChatGPT cihazı” için kolları sıvadı. Dikkat çekici yeni bir ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanan ikili, geleneksel akıllı telefon cihazlarına meydan okuyan yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor. Yapay zekadan güç alacak olan bu ürün, kişisel kullanıma yönelik hizmet edecek.

Şimdilik resmi adı henüz doğrulanmayan ürün, “ChatGPT cihazı” olarak anılsa da yapay zekaya sahip fiziksel bir cihaz olması dışında pek fazla detaya sahip değil. Sam Altman ve John Ive şu anda bu projenin hayata geçmesi adına 1 milyar dolar tutarında yüklü bir fon arayışına girdi. Bu girişime finansman sağlayabilmek adına iki tecrübeli isim görüşmelere başladı.

Projenin arkasında güçlü isimlerin yer alması, beklenen ürünün yakında gerçekten hayata geçmesinde önemli bir rol üstlenecek. Risk sermayesi şirketi Emerson Collective ile de görüşmelerin sürdüğü belirtiyor. Bu firma şu anda Ive ve Altman’ın yeni projesi için en güçlü olasılıklardan bir tanesi olarak değerlendiriliyor.

Projenin detayları ortaya çıktı

The Information’ın haberine göre John Ive ve Sam Altman’ın yeni girişimi, alışık olduğumuz akıllı telefonlardan uzak bir yapıya sahip olarak kullanıcıların iletişim kurmalarına yardım edecek. Son dönemlerde buna benzer çeşitli girişimler karşımıza çıkmıştı. Giyilebilir teknoloji pazarına yeni bir soluk getirmesi beklenen Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi ürünlerden sonra şimdi de bir “ChatGPT cihazı” ile karşılaşacağız.

Ancak elbette ki bunun şu anda resmi olarak bir ChatGPT cihazı olarak nitelendirilmediğini, bunun yalnızca öne çıkan güçlü teorilerden biri olduğunu belirtmekte yarar var. OpenAI’nin bu girişimde resmen pay sahibi olup olmayacağı belirsizliğini korurken, yine de beklenen ürünün başta GPT modelleri olmak üzere şirketin geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinden yararlanacağı açık görünüyor.

Sam Altman ile John Ive tarafından geliştirilen donanım ürünü ilk kez geçen yılın sonlarında ortaya çıkmıştı. Geçen yılın Aralık ayında Bloomberg, Ive ve Altman’ın yeni projesinden bahsederek söz konusu yapay zeka donanım projesinin detaylarını paylaşmıştı. İkilinin fon arayışlarına başlaması, beklenen ürüne artık bir adım daha yaklaştığımıza işaret ediyor.