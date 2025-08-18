Sam Altman, gizemli ChatGPT cihazı hakkında konuştu: “İnanılmaz olacak”

OpenAI CEO'su Sam Altman ve Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive, yapay zeka tabanlı yeni bir donanım üzerinde çalışıyor.

Cihazın "yapay zekanın iPhone'u" olarak adlandırıldığı ve 2026'nın sonlarına doğru tanıtılmasının beklendiği belirtiliyor.

Sam Altman, cihazın "inanılmaz" bir deneyim sunacağını ve "dünyanın gördüğü en havalı teknoloji ürünü" olduğunu ifade ediyor.

Yapay zeka dünyasının en önemli isimlerinden OpenAI CEO’su Sam Altman ve Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive, yapay zekanın geleceğini kökten değiştirecek bir donanım üzerinde çalışıyorlar. Sektörde uzun süredir konuşulan “yapay zekanın iPhone’u” olarak adlandırılan gizemli cihaz, ChatGPT’yi merkeze alarak kullanıcı deneyimini kökten değiştirmeyi hedefliyor.

Şu ana kadar herhangi bir teknik detayı açıklanmayan ve tasarımının nasıl olacağı da paylaşılmayan ürünle ilgili Sam Altman iddialı bir açıklamada bulundu.

Sam Altman: Yapay zeka cihazı “inanılmaz” olacak

Teknoloji sitesi olan 36kr’nın haberine göre, Sam Altman cihazın güzelliğini ve tasarımını o kadar çok önemsiyor ki, geçtiğimiz günlerde San Fransisco’da düzenlenen bir basın yemeğinde, “Üzerine kılıf takarsanız sizi bulurum” diyerek esprili bir yorum yaptı.

Aynı toplantıda Altman, “inanılmaz” bir deneyim sunacağını savunduğu yapay zeka cihazının, “beklemeye değer” bir sürpriz olacağını belirtti ve yeni bir bilgi işlem paradigması sunacağını sözlerine ekledi. Altman birkaç gün önce X hesabında yaptığı bir paylaşımda cihaz hakkında şu sözleri söylemişti:

“Yakında cebinizdeki bir cihazda, tanıdığınız en zeki insandan daha akıllı bir şey çalışacak ve istediğiniz her konuda size yardımcı olacak. Bu, gerçekten olağanüstü bir şey.”

someday soon something smarter than the smartest person you know will be running on a device in your pocket, helping you with whatever you want. this is a very remarkable thing. — Sam Altman (@sama) August 5, 2025

Cihazın ne olduğu konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, gelen raporlar bir telefon veya akıllı gözlük olarak tasarlanmadığını gösteriyor. Bunun yerine iPod’a benzer bir şekilde boyunda taşınabilen, cepte tutulabilen veya masanın üzerine konulabilen bir yapıya sahip olması ve 2026’nın sonlarında tanıtılması öngörülüyor.

Öte yandan ürünle ilgili Altman’ın satış beklentisi oldukça yüksek. Öyle ki OpenAI CEO’su, 100 milyon satış adedine ulaşmasını, tarihteki diğer tüm ilk nesil ürünlerden daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

“Dünyanın gördüğü en havalı teknoloji ürünü”

Mayıs ayında yayınlanan bir videoda Jony Ive ile birlikte ChatGPT-io ortaklığını doğrulayan Altman, “Jony, geçtiğimiz günlerde bana cihazın prototiplerinden birini ilk kez eve götürmem için verdi ve onunla yaşama fırsatı buldum. Bence bu, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en havalı teknoloji ürünü” ifadelerini kullandı.

OpenAI, cihazın prototipleri üzerinde çalışan Ive’ın yapay zeka girişimi io’yu 6.5 milyar dolara satın aldı. Öte yandan Altman, ChatGPT’nin kendi donanımına neden ihtiyaç duyduğunu da açıkladı. Günümüzde ChatGPT’ye erişmek için bir bilgisayar ve tarayıcı ya da bağımsız bir uygulama kullanmak gerekiyor. Bu özel donanım sayesinde ise yapay zeka ile etkileşim çok daha hızlı bir süreç haline gelecek.

Altman, cihazın göze batmayan bir tasarıma sahip olacağını ve bir kişinin iPhone ve MacBook’tan sonraki üçüncü “temel cihazı” olacağını belirtti. OpenAI’nin Baş Operasyon Sorumlusu Brad Lightcap ise, The Wall Street Journal ile yaptığı röportajda, yapay zekanın bir kullanıcının başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamasına olanak tanıyacak bir ortam bilgisayar katmanı geliştirdiklerini söyledi.