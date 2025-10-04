Honor Magic 8 Ultra kamera yetenekleriyle çığır açacak

Honor'un yeni amiral gemisi telefonu, güçlü kamera yetenekleriyle öne çıkacak.

Magic 8 Ultra, mobil fotoğrafçılık için iddialı yeni OV50R kamera sensörünü kullanan ilk telefon olarak gelecek.

Bu sensör, özellikle de düşük ışık ve dinamik aralık gibi konularda önemli iyileştirmeler sağlayacak.

Honor’un yeni performans canavarı akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. Üst düzey Magic 8 ve Magic 8 Pro modellerinin bu ay sonlarında Çin pazarında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Serinin diğer üyeleri olan kompakt tasarımlı Magic 8 Mini ve amiral gemisi Magic 8 Ultra modellerinin ise 2026 yılının ilk yarısında raflara ulaşacağı söyleniyor.

Merakla beklenen cihazlar, güçlü yetenekleriyle segmentteki diğer rakiplerine meydan okumaya hazırlanıyor. Özellikle de serideki en gelişmiş cihaz olacak Honor Magic 8 Ultra modeli etkileyici donanımıyla adından söz ettirmeye aday görünüyor. Cihaz, güçlü kamera performansıyla mobil fotoğrafçılar için muazzam bir deneyim ortaya koymaya hazırlanıyor.

Honor Magic 8 Ultra mobil fotoğrafçılar için iddialı geliyor

Olağanüstü bir performans sunacak Honor Magic 8 Ultra, 50 MP OmniVision OV50R kamera sensörüne sahip ilk akıllı telefon olacak. Digital Chat Station’a göre 2026’nın ilk çeyreğinde seri üretimine başlanacak olan yeni kamera, üst düzey teknik özelliklerle güçlendirilecek.

Sensör, 1/1,3 inç büyüklüğünde ve 1,2 μm piksel boyutunda olacak. Daha hızlı ve daha hassas otomatik odaklama için dörtlü faz algılama (QPD) teknolojisini entegre edecek.

LOFIC teknolojisi desteği, 4K üç kanallı HDR ve 10, 12 veya 14 bit RGB RAW çıkışının yanı sıra 110 dB’ye kadar dinamik aralık sağlıyor. Ayrıca DAG HDR teknolojisini de içeriyor. Selefi OmniVision OV50K’ya göre yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunuyor.

Kamera kurulumu ana sensörle de sınırlı değil. Ortaya çıkan diğer raporlar, kamera kurulumunun ultra geniş açılı bir lens ve güçlü bir 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto kamera içereceğini gözler önüne seriyor. Periskop kamera, 4,3x ile 7x arasında değişen optik yakınlaştırma sunabiliyor.

Merakla beklenen Honor Magic 8 ve Magic 8 Pro modellerinin Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alması bekleniyor. Henüz bu konuda resmi onay gelmese de kaynaklar bu olasılığa neredeyse kesin gözüyle bakıyor. “Ultra” seçeneğinin de yine aynı çiple donatılabileceği tahmin ediliyor.

Gelişmiş özellikleri ile öne çıkacak Magic 8 ve Magic 8 Pro modellerinin küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fakat “Ultra” versiyonunun Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.