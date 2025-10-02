Honor’dan güç gösterisi: Magic 8 serisinin özellikleri sızdı

15 Ekim'de piyasaya çıkacak Magic 8 serisinin teknik özellikleri belli oldu.

Performans canavarı telefonlar Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak.

Android 16 işletim sistemiyle çalışacak modeller 50 MP+50 MP+200 MP'lik üçlü kamera seti sunacak.

Honor, 15 Ekim tarihinde Magic 8 serisi akıllı telefon ailesini Çin pazarında piyasaya sunacak. Performans canavarı donanımlarıyla adından söz ettirecek cihazlar, Qualcomm’un en güçlü Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak.

Uzun süredir büyük bir sabırsızlıkla beklenen ve çok sayıda sızıntı haberine konu olan yeni Honor modelleri için artık geri sayım başladı. Lansmana haftalar kala Magic 8 serisinin tüm teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Sızdırılan raporlar, seriye dair beklentileri daha da artırdı.

Magic 8 modelleri neler sunacak?

Honor’un yeni telefonları ekran konusunda birbirinden ayrılıyor. Temel model 1,5K çözünürlüğe sahip 6,58 inç düz bir ekrana sahip olacak. Magic 8 Pro ise aynı 1,5K çözünürlüğü koruyarak 6,71 inç mikro dörtlü kavisli bir panel sunacak.

Serinin standart modeli kablosuz teknoloji desteği olmadan 90W kablolu şarjla 7.000 mAh pil kapasitesiyle donatılacak. Pro modeli ise 7.200 mAh pil kapasitesini destekleyecek. Aynı zamanda 120W kablolu şarj ve 80W kablosuz şarj sağlayacak.

Honor Magic 8 serisi aynı kamera özellikleri ile gelecek. Her iki amiral gemisinin de 50 MP ana lens, 50 MP ultra geniş açılı sensör ve gelişmiş 200 MP periskop telefoto lens içeren bir arka kuruluma sahip olması bekleniyor.

Ayrıca renk doğruluğunu optimize etmek için çok spektralli bir görüntüleme sensörü yer alacak. Selfie çekimleri için her ikisi de 50 MP ön kamera taşıyacak. Cihazlar Android 16 işletim sistemini temel alan MagicOS 10 arayüzüyle çalışacak.

Magic 8’in renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, açık mavi ve altın yer alacak. Pro modeli ise siyah, beyaz ve mavi renklerde gelecek.

Honor Magic 8 serisi teknik özellikleri (muhtemel)

Söylentilere göre Honor’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi şu teknik özelliklerle donatılacak:

Honor Magic 8 Honor Magic 8 Pro Ağırlık Bilinmiyor Yaklaşık 222 gram Ekran 6,58 inç düz ekran 6,71 inç mikro dörtlü kavisli ekran İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana kamera 50 MP 50 MP Ultra geniş kamera 50 MP 50 MP Telefoto lens 200 MP 200 MP Ek sensör Çok spektral sensör Çok spektral sensör Ön kamera 50 MP 50 MP Pil kapasitesi 7.000 mAh 7.200 mAh Kablolu şarj 90W 120W Kablosuz şarj Desteklenmiyor 80W İşletim sistemi Android 16 tabanlı MagicOS 10 Android 16 tabanlı MagicOS 10 Renk seçenekleri Siyah, beyaz, mavi, altın Siyah, beyaz, mavi

Son olarak Magic 8 serisinin 15 Ekim’de piyasaya çıkacağını hatırlatalım.