Orta seviye Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 için One UI 8 geldi

One UI 8, Galaxy A55 ve Galaxy A35 modellerine geldi.

İlk olarak Güney Kore'de yayınlanan güncelleme, muhtemelen bu hafta Türkiye'deki modellere de ulaşacak.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin kararlı sürümünü Galaxy A55 ve Galaxy A35 için planlanandan daha erken kullanıma sunmaya başladı. Geçen hafta Galaxy A56’ya yeni güncellemeyi getiren şirket, önceki modelleri unutmadığını da herkese gösterdi.

Yeni güncellemenin normal şartlarda ilerleyen haftalarda kullanıcılarla buluşması planlanıyordu. Fakat şirket, A serisinde yer alan iki orta segment cihaz için sevindirici haberi bekletmedi. Öncelikle markanın ana vatanı olan Güney Kore’de yazılım dağıtıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde güncellemenin Türkiye de dahil olmak üzere global kullanıma sunulması bekleniyor.

Samsung’un fiyat-performans telefonları için yeni güncelleme

SammyGuru’ya göre kullanıcılara sunulan yeni yazılım A556SKSU6CYI6 sürüm koduyla geliyor. Güncelleme yaklaşık 1,9 GB boyutunda karşımıza çıkıyor.

Şirketin katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7‘de ilk kez kararlı sürümü görülen Android 16’yi temel alan One UI 8, selefi One UI 7’ye kıyasla çok az tasarım değişikliği getiriyor. Bunun yerine daha çok iyileştirmelere ve daha akıllı kullanıma odaklanıyor.

Belirttiğimiz gibi Galaxy A55 ve Galaxy A35 modelleri için yayınlanan güncelleme ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcıların erişimine sunuldu. Yakında global pazara da ulaşması beklenen güncellemeler, muhtemelen bu hafta sonuna dek Türkiye’deki cihazlarda kullanılabilecek.

Samsung’un One UI 8 dağıtım takvimini daha detaylı bir şekilde inceleyebilir ve güncellemeyi alacak diğer modellere de göz atabilirsiniz. Yeni güncellemenin cihazınızda mevcut olup olmadığını kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını sırasıyla takip edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri