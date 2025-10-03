iOS 26.1 çıkış tarihi ve yenilikleri belli oldu

Apple, çok sayıda yenilik sunacağı iOS 26.1 güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Merakla beklenen güncellemenin 27 Ekim'de piyasaya çıkacağı öne sürülüyor.

Güncelleme ile birlikte Apple Intelligence nihayet Türkçe dil desteğine sahip olmaya başlayacak.

Apple’ın merakla beklenen iOS 26.1 güncellemesi, iPhone cihazları için bir dizi önemli yenilik sunacak. Yazılım paketi, şirketin WWDC sahnesinde daha önce tanıttığı bir dizi yeni özelliği beraberinde getirecek.

Diğer yandan güncelleme, sistemi daha kararlı hale getirmek için önemli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içerecek. Böylelikle kullanıcı deneyimi daha tutarlı hale gelecek. Peki ya güncellemeden neler bekleniyor? Yazılımın çıkış tarihi ve sunacağı yenilikleri sizler için bir araya getirdik.

iOS 26.1 ne zaman çıkacak?

Apple’ın “X.1” güncellemeleri için uyguladığı politika, olası lansman tarihi konusunda kesin göstergeler sunan oldukça katı bir takvime dayanıyor. Geçmiş sürümlerin analizi, Ekim ayının sonunun açıkça tercih edildiğini gösteriyor.

Örneğin iOS 18.1 28 Ekim’de, iOS 17.1 25 Ekim’de dağıtılmış ve iOS 16.1 24 Ekim’de kullanıma sunulmuştu. Tarihsel tutarlılık, iOS 26.1 için en olası yayın aralığının 20 Ekim haftası olduğunu gösteriyor. Herhangi bir teknik öngörülemeyen durum olmadığı sürece en güçlü söylentiler resmi yayın tarihi olarak 27 Ekim’e işaret ediliyor.

Güncellemenin değeri basit sistem bakımının ötesine geçiyor. Apple, iPhone’un işletim yeteneklerinde genişletmeler sunmaya hazırlanıyor. Beta sürümünden gelen bilgiler, basit ayarlamalarla sınırlı kalmayıp somut araçlar da sunan yaklaşan yenilikleri net bir şekilde açıklıyor.

iOS 26.1 ile gelecek yeni özellikler

Merakla beklenen yeni güncelleme ile birlikte Apple Intelligence yapay zeka paketi nihayet Türkçe dil desteğine kavuşacak. Şirket, platforma toplamda sekiz yeni dil seçeneği ekleyecek. Bu sayede AI araçları çok daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaştırılacak.

Güncellemenin bir diğer önemli noktası ise AirPods için gelecek gerçek zamanlı çeviri desteği olacak. Tüm uyumlu AirPods modelleri, çok dilli konuşmaları kolaylaştırmak için beş dili daha kapsayacak şekilde genişleyen gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip olacak.

Apple Music’e gelecek yeni kaydırma hareketi, şarkılar arasında hızlıca geçiş yapmanızı sağlayarak daha doğrudan ve kesintisiz bir dinleme deneyimi sunacak. Fotoğraflar uygulaması klipler arasında gezinmeyi daha akıcı ve hassas hale getiren geliştirilmiş video oynatma temizleyicisinden faydalanacak.

iOS 26.1 güncellemesi ayrıca birçok önemli hata düzeltmesi de içerecek. Şirketin daha acil sorunları düzeltmek adına yakın zaman önce iOS 26.0.1 yazılımını kullanıcılara sunduğunu da eklemekte fayda var. Ayrıca iOS 26.1’in ilk Beta sürümünün de yayınlandığını ekleyelim.