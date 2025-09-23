OpenAI CEO’sundan korkutan kehanet: Yapay zeka kimleri işsiz bırakacak?

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın "müşteri hizmetleri" gibi bazı meslekleri kaçınılmaz bir şekilde yok edeceğini söyledi.

Yazılımcılar için pozitif mesaj veren Altman, geliştiricilerin AI'dan destek alarak işlerini daha verimli hale getirebileceğini aktardı.

Fakat "insani duygu" gerektiren bazı mesleklerin, örneğin doktorluğun asla makinelere teslim olmayacağını belirtti.

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zeka teknolojilerinin gelecekte hangi meslekleri işsiz bırakacağına dair fikirlerini paylaştı. Bu teknolojinin öncüllerinden birinin kurucu ortağı olan Altman’dan konuya ilişkin son derece net ve çarpıcı açıklamalar geldi.

Yapay zekanın geleceğin iş gücünü nasıl değiştireceği konusu bir süredir yoğun şekilde tartışılıyor. Altman’ın bakış açısına göre bazı meslekler AI yüzünden tehdit altında olsa da örneğin bir hemşirenin şefkatini ya da bir öğretmenin sabrını asla makinelerin taklit edemeyecek.

Yapay zeka hangi meslekleri tehdit ediyor?

Tucker Carlson Show’a konuk olan Sam Altman, katıldığı podcast programında yapay zekanın bazı meslekleri yok edeceğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Örneğin “müşteri destek” işleri konusunda şu anda bilgisayar ve telefon üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar zaten başarısını ispatladı bile:

“Mevcut müşteri desteğinin çoğunun telefon veya bilgisayar üzerinden gerçekleştiğinden eminim, bu insanlar işlerini kaybedecekler. Bu bir yapay zeka tarafından daha iyi yapılabilir.”

Son dönemlerde programlama odaklı birçok işlevsel yapay zeka modeli ile karşılaştık. Sam Altman bu konuya da açıklık getirerek yazılımcıların günümüz teknolojilerinin bu mesleği yok etmeyeceğini, aksine geliştiricileri daha üretken ve potansiyel olarak değerli hale getireceğini öne sürdü:

“Bugün bilgisayar programcısı olmanın anlamı, iki yıl öncesine göre çok farklı. Bu yapay zeka araçlarını kullanarak çok daha üretken olabiliyorsunuz. Ama yine de orada bir insan var… Ve görünen o ki dünya daha önce yaratabileceği kapasiteden çok daha fazla yazılım istiyor.”

Hangi meslekler hayatta kalmaya devam edecek?

OpenAI lideri, doktorluk gibi mesleklerin otomasyona dönüştürülmesinin zor olduğunu ifade etti. Her ne kadar son yıllarda robotik ve yapay zeka alanlarında büyük yenilikler sunulsa da “sağlık hizmetleri” makinelere teslim olmayacak:

“Bu kadar etkilenmeyeceğinden emin olduğum bir meslek doktorluk gibi. Bence insanlar o dönemde bir insanla derin bir insan bağlantısı kurmak istiyor ve yapay zekanın tavsiyeleri ne kadar iyi olursa olsun… Bunu gerçekten isteyeceksiniz.”

Dolayısıyla Sam Altman, “insani dokunuş” arayan mesleklerin hayatta kalmaya devam edeceğini vurguluyor. AI teknolojileri bazı insanların mesleği adına “yok edici” olsa da bazılarına “yardımcı” bir kaynak görevi görecek.