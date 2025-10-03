Samsung Galaxy A54 ve A34, One UI 8 ile yeni özelliklere ulaştı

- Galaxy A54 ve A34 için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi çıktı.
- İlk olarak Güney Kore'de yayınlanan güncellemelerin yakında Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.
- Yeni güncellemeyle birlikte cihazlar bir dizi ilgi çekici özelliğe kavuşuyor.
Galaxy A54 ve A34 telefonlar nihayet Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzüne ulaştı. Bu da Samsung’un orta sınıf ürün gamını güncel tutma stratejisini pekiştiriyor.
Güncelleme ilk olarak Güney Kore’de yayınlanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde yazılımın Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlara ulaşması bekleniyor.
Yeni güncellemeler, Galaxy A55 ve A35 modellerinin yeni yazılımı almasından kısa bir süre sonra geliyor. Samsung’un en popüler iki orta sınıf cihazı olan Galaxy A54 ve A34, arayüz ve özelleştirme seçeneklerinde iyileştirmeler de dahil olmak üzere güncellenmiş özellik sunuyor.
Orta seviye telefonlar Android 16’ya kavuştu
SamMobile’a göre Samsung’un yeni yazılımı, One UI 7 kadar çok değişiklik getirmese de yeni sürümde önemli iyileştirmeler yer alıyor. Daha temiz bir arayüz sunan güncelleme, kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getiriyor.
Gelişmiş Galaxy AI araçlarına ev sahipliği yapan One UI 8 güncellemesi aynı zamanda Kamera, Galeri ve Ayarlar gibi yerel uygulamalarda iyileştirmeler barındırıyor.
Galaxy A54 için güncelleme A546SKSUCEYI5 ürün yazılımı sürümüyle sunuluyor. Galaxy A34 için A346NKSUAEYI7 kodu kullanılıyor. İndirme işlemi “Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle” yoluyla doğrudan cihaz üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Ekim ayında One UI 8 alacak cihazlar
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarda Android 16 temelli One UI 8 güncellemesinin Ekim ayında hangi cihazlara geleceği sızdırılmıştı. Ay boyunca yeni yazılıma kavuşacak modeller şunlar olacak:
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Flip 6
- Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy A55 5G
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy Tab Active5 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A06
- Galaxy M15 5G
- Galaxy Xcover 6 Pro
- Galaxy XCover7
- Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A34 5G