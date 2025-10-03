Samsung Galaxy A54 ve A34, One UI 8 ile yeni özelliklere ulaştı

Galaxy A54 ve A34 için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi çıktı.

İlk olarak Güney Kore'de yayınlanan güncellemelerin yakında Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

Yeni güncellemeyle birlikte cihazlar bir dizi ilgi çekici özelliğe kavuşuyor.

Galaxy A54 ve A34 telefonlar nihayet Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzüne ulaştı. Bu da Samsung’un orta sınıf ürün gamını güncel tutma stratejisini pekiştiriyor.

Güncelleme ilk olarak Güney Kore’de yayınlanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde yazılımın Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlara ulaşması bekleniyor.

Yeni güncellemeler, Galaxy A55 ve A35 modellerinin yeni yazılımı almasından kısa bir süre sonra geliyor. Samsung’un en popüler iki orta sınıf cihazı olan Galaxy A54 ve A34, arayüz ve özelleştirme seçeneklerinde iyileştirmeler de dahil olmak üzere güncellenmiş özellik sunuyor.

Orta seviye telefonlar Android 16’ya kavuştu

SamMobile’a göre Samsung’un yeni yazılımı, One UI 7 kadar çok değişiklik getirmese de yeni sürümde önemli iyileştirmeler yer alıyor. Daha temiz bir arayüz sunan güncelleme, kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getiriyor.

Gelişmiş Galaxy AI araçlarına ev sahipliği yapan One UI 8 güncellemesi aynı zamanda Kamera, Galeri ve Ayarlar gibi yerel uygulamalarda iyileştirmeler barındırıyor.

Galaxy A54 için güncelleme A546SKSUCEYI5 ürün yazılımı sürümüyle sunuluyor. Galaxy A34 için A346NKSUAEYI7 kodu kullanılıyor. İndirme işlemi “Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle” yoluyla doğrudan cihaz üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ekim ayında One UI 8 alacak cihazlar

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarda Android 16 temelli One UI 8 güncellemesinin Ekim ayında hangi cihazlara geleceği sızdırılmıştı. Ay boyunca yeni yazılıma kavuşacak modeller şunlar olacak: