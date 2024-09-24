Apple’ın eski tasarım şefi Jony Ive, OpenAI ile güçlerini birleştiriyor

Nisan ayında Apple’ın eski endüstriyel tasarım başkanı Jony Ive ve OpenAI’nin yenilikçi bir yapay zeka cihazı geliştirmek için işbirliği yaptığına dair haberler çıktı. Jony Ive ve Sam Altman’ın bu girişim için fon aradığına ilişkin bilgiler geldi. Şimdi ise bu haber resmi olarak Ive tarafından doğrulandı.

The New York Times ile uzun bir röportaj gerçekleştiren Jony Ive, projenin “üretken yapay zekanın gelişmiş potansiyelinden yararlanarak insanlar ve teknoloji arasındaki etkileşimi yeniden tanımlamayı” hedeflediğini belirtti. Cihazın tasarımından tamamen Ive’nin sorumlu olacağı belirtildi.

OpenAI’nin gizemli yapay zeka cihazı yolda

Ortaya çıkan bilgilere göre Ive ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasındaki işbirliği fikri, Airbnb CEO’su Brian Chesky’nin ikilinin buluşup üretkenliğin potansiyelini tartışmasına olanak tanıyan bir dizi akşam yemeği organize etmesi sayesinde doğdu.

Son dönemlerde büyük bir patlama yaratan yapay zeka teknolojileri genellikle mesajları özetlemek, nesneleri tanımak ve karmaşık istekleri işlemek gibi gelişmiş görevleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabiliyor. Şimdilik bu dikkat çekici projenin ayrıntıları bilinmiyor. Şu anda hem cihazın türü hem de olası lansman tarihi belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Ortaya çıkan raporlara göre proje mali açıdan da büyük bir ilgi görmeyi başardı. Proje yıl sonuna kadar 1 milyar dolara ulaşabileceği öne sürülüyor. Şu ana kadar finansmanın önemli bir kısmının esas olarak Ive’ın kendisinden ve Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs’un şirketi olan Emerson Collective’den geldiği biliniyor.

Gizemli yapay zeka cihazı için geliştirilme aşaması devam ederken, söylentilere cihazın orijinal iPhone tasarımından ve dokunmatik ekran teknolojisinden ilham alabileceği düşünülüyor. Ive ve Altman’ın hedefi, mevcut mobil cihazların yeteneklerini aşarak kullanıcı deneyimini geliştirmek için yapay zekayı kullanan bir cihaz yaratmak olarak belirtiliyor.

Jony Ive açısından bu dikkat çekici işbirliği, tecrübeli tasarımcının Apple’a yaptığı olağanüstü katkının ardından yeni bir yaratıcı mücadeleyi temsil ediyor. Beş yıl önce Apple’dan ayrılan başarılı isim, o dönemden beri Ferrari ve Moncler ile işbirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi tasarım projesi üzerinde çalışıyor. Fakat OpenAI ile olan ortaklık kariyerinin en büyük anlarından birini işaret edebilir.

Peki ya siz Jony Ive ile Sam Altman’ın bu ortaklığı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: