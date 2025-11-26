Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    OnePlus 15R, Snapdragon 8 Gen 5 çipli ilk global telefon olacak

    OnePlus 15R modelinin Qualcomm'un güçlü Snapdragon 8 Gen 5 çipini global çapta ilk kullanan akıllı telefon olacağı resmi olarak doğrulandı.
    OnePlus 15R
    Reklam
    • 17 Aralık'ta piyasaya sürülecek OnePlus 15R, Qualcomm'un yeni amiral gemisi katili Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisini kullanan ilk telefon olacak.
    • Yeni yonga seti, önceki nesle kıyasla 36 CPU ve yüzde 46'ya varan yapay zeka performansı artışı vaat ediyor.
    • Merakla beklenen cihazın 165Hz yenileme hızlı 1.5K AMOLED ekran ve 7.000 mAh'ın üzerinde batarya kapasitesi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Yeni amiral gemisi OnePlus 15R modeli, Qualcomm’un bugün resmi olarak duyurduğu üst düzey Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi ile küresel olarak piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Çinli şirket tarafından resmi olarak doğrulanan bu önemli bilgi, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair de bizlere önemli ipuçları sağlıyor.

    TheTechOutlook’un haberine göre OnePlus 15R’nin 17 Aralık’ta resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz, yüksek performans ve güçlü bir mobil oyun deneyimi için tasarlanıyor.

    Reklam

    OnePlus 15R üst düzey bir performans ile geliyor

    Güç odaklı yaklaşım, yonga setinin kendisinde de vücut buluyor. Merakla beklenen OnePlus 15R, daha önce OnePlus 11R, OnePlus 12R ve OnePlus 13R gibi modellere güç veren Snapdragon 8 serisinin bir evrimi olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5’i kullanan öncü cihaz olacak.

    Qualcomm ve OnePlus arasındaki yakın iş birliğinin sonucu olan yeni işlemci, önceki nesle kıyasla CPU performansında yüzde 36, GPU grafik performansında yüzde 11 ve yapay zeka performansında yüzde 46’ya varan önemli bir artışla performansta bir sıçrama vaat ediyor.

    Snapdragon 8 Gen 5

    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 çipinde birkaç önemli benzerliği korurken, en üst düzey modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5‘in hemen altına konumlandırıyor. İşlemci, dahili olarak Elite versiyonunda bulunana benzer bir Oryon CPU’yu entegre ediyor. Fakat iki pazar segmenti arasında net bir ayrım oluşturmak için kasıtlı olarak daha düşük saat hızlarıyla yapılandırılıyor.

    Resmi teknik özellikler sayfası, özellikle de 3,8 GHz maksimum frekansta çalışan iki Prime çekirdeğini ve 3,32 GHz’e ayarlanmış altı performans çekirdeğini birleştiren bir mimarinin varlığını ortaya koyuyor.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    17 Aralık tarihinde piyasaya sürülecek OnePlus 15R modeli aynı zamanda şirketin yeni tableti OnePlus Pad Go 2 ve yeni akıllı saati OnePlus Watch Lite ile birlikte tanıtılacak.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.