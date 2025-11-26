OnePlus 15R, Snapdragon 8 Gen 5 çipli ilk global telefon olacak

Reklam

17 Aralık'ta piyasaya sürülecek OnePlus 15R, Qualcomm'un yeni amiral gemisi katili Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisini kullanan ilk telefon olacak.

Yeni yonga seti, önceki nesle kıyasla 36 CPU ve yüzde 46'ya varan yapay zeka performansı artışı vaat ediyor.

Merakla beklenen cihazın 165Hz yenileme hızlı 1.5K AMOLED ekran ve 7.000 mAh'ın üzerinde batarya kapasitesi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni amiral gemisi OnePlus 15R modeli, Qualcomm’un bugün resmi olarak duyurduğu üst düzey Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi ile küresel olarak piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Çinli şirket tarafından resmi olarak doğrulanan bu önemli bilgi, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair de bizlere önemli ipuçları sağlıyor.

TheTechOutlook’un haberine göre OnePlus 15R’nin 17 Aralık’ta resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz, yüksek performans ve güçlü bir mobil oyun deneyimi için tasarlanıyor.

OnePlus 15R üst düzey bir performans ile geliyor

Güç odaklı yaklaşım, yonga setinin kendisinde de vücut buluyor. Merakla beklenen OnePlus 15R, daha önce OnePlus 11R, OnePlus 12R ve OnePlus 13R gibi modellere güç veren Snapdragon 8 serisinin bir evrimi olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5’i kullanan öncü cihaz olacak.

Qualcomm ve OnePlus arasındaki yakın iş birliğinin sonucu olan yeni işlemci, önceki nesle kıyasla CPU performansında yüzde 36, GPU grafik performansında yüzde 11 ve yapay zeka performansında yüzde 46’ya varan önemli bir artışla performansta bir sıçrama vaat ediyor.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 çipinde birkaç önemli benzerliği korurken, en üst düzey modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5‘in hemen altına konumlandırıyor. İşlemci, dahili olarak Elite versiyonunda bulunana benzer bir Oryon CPU’yu entegre ediyor. Fakat iki pazar segmenti arasında net bir ayrım oluşturmak için kasıtlı olarak daha düşük saat hızlarıyla yapılandırılıyor.

Resmi teknik özellikler sayfası, özellikle de 3,8 GHz maksimum frekansta çalışan iki Prime çekirdeğini ve 3,32 GHz’e ayarlanmış altı performans çekirdeğini birleştiren bir mimarinin varlığını ortaya koyuyor.

17 Aralık tarihinde piyasaya sürülecek OnePlus 15R modeli aynı zamanda şirketin yeni tableti OnePlus Pad Go 2 ve yeni akıllı saati OnePlus Watch Lite ile birlikte tanıtılacak.