Performans canavarı POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

POCO F8 Pro bugün resmen tanıtıldı ve Türkiye'de satışa çıktı.

Snapdragon 8 Elite çipli cihaz, Bose ses desteği ve 6.210 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

Siyah, Titanyum Gümüş ve Mavi renk seçeneklerine sahip model, 42 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla ülkemizde satışa sunuldu.

POCO F8 Pro bugün global olarak tanıtıldı ve Türkiye’de resmen satışa sunuldu. Geçtiğimiz aylarda Çin pazarında tanıtılan Redmi K90 serisinin küresel pazara yönelik yeniden isimlendirilmiş versiyonu, etkileyici tasarımı ve iddialı donanımıyla dikkat topluyor.

Cihaz bugün daha gelişmiş “abisi” POCO F8 Ultra ile birlikte duyuruldu. F8 Pro’nun öne çıkan özellikleri arasında ise Bose ses sistemi, Snapdragon 8 Elite işlemci ve IP69 suya karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor.

POCO F8 Pro özellikleri

Boyutlar: 157,5 x 75,3 x 8 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,59 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB UFS 4.1 dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.1.55, OIS), 8 MP sensörlü (120º) ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (OIS, 2,5x zoom)

Batarya kapasitesi: 100W kablolu şarj destekli 6.210 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, IP68 sertifikası ve Bose hoparlör sistemi

Xiaomi’den gelen bilgilere göre yeni POCO cihazı 120 Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç OLED ekrana sahip. Model, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemciyle çalışıyor. Cihazda 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

POCO F8 Pro modeli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2,5 zoom destekli 50 MP telefoto lensle geliyor. Cihazın ön kısmında ise 20 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Yeni POCO telefonu 100W kablolu hızlı şarj destekli 6.210 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı HyperOS 3 yazılımı ile çalışan model, pek çok entegre yapay zeka özelliğini destekliyor.

POCO F8 Pro Türkiye fiyatı

Xiaomi’nin internet sitesinde satışa çıkan POCO F8 Pro’nun Türkiye fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

12 GB RAM + 256 GB : 42 bin 999 TL

12 GB RAM + 512 GB : 46 bin 999 TL

Siyah, Titanyum Gümüş ve Mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle karşımıza çıkan yeni POCO modelinin kargo gönderimleri 25 Aralık 2025 itibarıyla başlayacak.