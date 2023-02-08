OnePlus 11R özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı

OnePlus’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli OnePlus 11R resmen tanıtıldı. Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip olan model; 1.5K AMOLED ekranı, etkileyici tasarımı ve performans canavarı donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Qualcomm’un en güçlü son nesil işlemcisi olan Snadpragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile karşımıza çıkan cihaz, Samsung tarafından kısa bir süre önce duyurulan 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM ile geldi. 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanıyla kullanıcılara konforlu bir mobil deneyim vaat eden cihazın tüm teknik özellikleri ve satış fiyatı resmen duyuruldu.

OnePlus 11R özellikleri

Boyutlar : 163,4 x 74,3 x 8,7 mm

: 163,4 x 74,3 x 8,7 mm Ağırlık : 204g

: 204g Ekran : 6,74 inç AMOLED, 2772 x 1240 piksel çözünürlük, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, HDR, 1450 nit parlaklık

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

RAM kapasitesi : 12 GB ve 16 GB LPDDR5X

Dahili depolama : 256 GB ve 512 GB UFS 3.1

Arka kamera : 50 MP (Ana kamera, Sony IMX890, f/1.8, OIS) + 8 MP (Ultra geniş açılı lens, f/2.2, 120°) + 2 MP (Makro lens, f/2.4)

Ön kamera : 16 MP (f/2.4)

Pil : 100W hızlı şarjlı 5.000 mAh

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13 (Çin) & OxygenOS 13 (global)

2772 x 1240 piksel çözünürlüğe sahip olan 6,74 inç 1,5K AMOLED ekranla karşımıza çıkan OnePlus 11R, 120 hz yenileme hızıyla geldi. Pil ömrümden tasarruf elde etmek için görüntülenen içeriğe uyum sağlayan cihaz, aynı zamanda HDR desteği, 1450 nit tepe parlaklık ve 720 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

Ön tarafta merkezi bir delik çentik içinde yerleştirilmiş 16 MP selfie kamerası bulunurken; arka tarafta ise optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP Sony IMX890 ana kamera, 120 derece görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera yerleştirildi.

5000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara uzun ömürlü bir batarya deneyimi vaat eden OnePlus, 100 watt SuperVOOC hızlı şarj desteği sayesinde telefonu yalnızca 25 dakika gibi kısa bir süre içinde tam doluma ulaştırabileceğini öne sürüyor. Öte yandan bileşenin ömrünü daha fazla uzatmak adına şirket, şarj hızı ile hücreler üzerindeki stres arasında bir denge bulmak için elektrik akımı ve sıcaklık gibi faktörleri yöneten bir çip olan SuperVOOC S teknolojisini de cihaza getirdi.

5G bağlantı teknolojisine sahip olan OnePlus’ın yeni telefonu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi sensör, ekran altı parmak izi okuyucusu, Dolby Atmos stereo ses desteği bulunuyor. Android 13 işletim sistemiyle çalışan cihaz, Çin’de ColorOS 13 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. Küresel pazarda ise OxygenOS 13 arayüzünü destekliyor.

OnePlus 11R fiyatı

Çin pazarında OnePlus Ace 2 olarak tanıtılan ve dünya çapında OnePlus 11R 5G adıyla raflara gelecek olan cihazın satış fiyatları şu şekilde açıklandı: