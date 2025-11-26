Devasa bataryalı ve uygun fiyatlı Realme P4x’in çıkış tarihi belli oldu

Reklam

Realme P4X'in 4 Aralık tarihinde Hindistan pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Cihazın en dikkat çekecek özelliği, uzun kullanım süresi vaat eden 7.000 mAh kapasiteli devasa pil gücü olacak.

Merakla beklenen model, orta segmentte nadir görülen kablosuz şarj desteği ve 45W hızlı şarj teknolojisiyle güçlendirilecek.

Realme’nin yeni bütçe dostu telefonu için geri sayım başladı. Uygun fiyata yüksek performans vaat eden Realme P4x modelinin çıkış tarihi resmen duyuruldu. Merakla beklenen cihazın 4 Aralık tarihinde Hindistan pazarında satışa çıkacağı açıklandı.

Serinin yeni üyesi, bu yılın Ağustos ayında resmi olarak tanıtılan Realme P4 ve P4 Pro modellerine göre uygun fiyat etiketine sahip bir seçenek olacak. Uzun pil ömrü ile dikkat toplaması beklenen model, aynı zamanda yüksek performansı ve optimize edilmiş oyun özellikleri ile adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Reklam

Realme P4x’in öne çıkan özellikleri

Merakla beklenen yeni Realme telefonu, kendi segmentinde nadir rastlanan bir batarya performansına ev sahipliği yapacak. 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak telefon, 7.000 mAh pil kapasitesinden güç alacak.

GSMArena’dan gelen bilgilere göre şirket, yeni modelinin “piyasadaki en hızlı 7.000 mAh telefon” olarak raflarda öne çıkacağına işaret ediyor. Cihazın uzun kullanım saatleri ve ultra hızlı şarj gücüyle rakiplerine meydan okuması bekleniyor.

Realme P4x cihazı enerji verimliliği ve optimize edilmiş oyun deneyimine odaklanan bir çip olan MediaTek Dimensity 7400 Ultra çipinden güç alacak. Cihaz, rekabetçi oyunlarda olağanüstü akıcılık vaat eden 144 Hz ekranla donatılacak.

Realme ayrıca PUBG oyununda 90 FPS ve Free Fire’da 120 FPS’ye kadar destek sunacağını vurguluyor. Bu sayede model, üst düzey akıllı telefonlara bağlı kalmadan performans arayan mobil oyuncu kitlesine odaklanmayı planlıyor.

Yeni Realme modelinin 256 GB’a kadar dahili depolama alanına sahip olacağı ifade ediliyor. Fakat ne yazık ki şirket henüz tüm RAM seçeneklerini ve bölgesel seçenekleri açıklamadı.

Yine de Realme P4x’in devasa pil kapasitesi, ultra hızlı ekran ve oyun odaklı yapısıyla öne çıkması bekleniyor. Cihaz ayrıca Realme’nin bu yıl en son duyuracağı modeller arasında yer alarak 2025 yılı için umut verici bir kapanışı temsil edecek gibi görünüyor.

Son olarak Realme P4x modelinin çıkış tarihi olan 4 Aralık’ta, şirketin yeni akıllı saati Realme Watch 5 modelinin de duyurulması bekleniyor.