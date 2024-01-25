OnePlus 12R tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus uzun bir süredir merakla beklenen yeni cihazını piyaaya sürdü. Birinci sınıf tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran OnePlus 12R resmen tanıtıldı. Güçlü teknik özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan model, zarif tasarımı ve donanımına kıyasla ideal fiyatıyla adeta ilgi odağı oldu.

Bunun yanı sıra şirket, küresel pazarda yine uzun zamandır heyecanla beklenen bir başka cihaz olan OnePlus 12’yi de piyasaya sürdü. Amiral gemisi donanımıyla fark yaratan model, yılın en iyi Android telefonları arasında rekabet edebilecek etkileyici bir izlenim uyandırıyor.

OnePlus 12R özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili hafıza

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP makro lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 ve USB-C bağlantısı

Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Bu ayın başında Çin pazarında piyasaya çıkan OnePlus Ace 3’ün küresel pazar için yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkan OnePlus 12R’da 1,5K çözünürlük kalitesine sahip 6,78 inç BOE X1 OLED ekran yer alıyor. 4.500 nit tepe parlaklığa sahip modelde ProXDR 120 Hz yenileme hızı ve LTPO 4.0 teknolojisi bulunuyor. Gorilla Glass Victus 2 ile üst düzey bir cam koruması vadeden şirket, buna ek olarak telefonda HDR10+, Dolby Vision ve DisplayMate A+ desteklerini de taşıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alan modelde 16 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. 100 watt hızlı şarj desteğine sahip modelde 5.500 mAh pil kapasitesi sunuluyor. Gelişmiş bir batarya performansı adına ise şirket Battery Health Engine özelliğini getiriyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan OxygenOS 14 arayüzüyle hizmet veren model; OIS destekli 50 MP Sony IMX890 ana kamerayla gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi oluşturuyor. Bununla birlikte cihazda 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP’lik bir makro kamera yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP’lik bir sensör taşınıyor.

OnePlus 12 de küresel pazara geldi

Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB RAM

12 GB, 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB dahili depolama

256 GB, 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör, 48 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 MP telefoto sensör

50 MP ana sensör, 48 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 MP telefoto sensör Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.400 mAh pil

100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.400 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

OnePlus 12 modeli küresel pazara küçük değişikliklerle geliyor. Çin pazarında 24 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanıyla olağanüstü bir yapıya bürünen model, ne yazık ki global pazarda bu opsiyonlara sahip olmayacak. Küreselde cihazı maksimum 16 GB RAM ve 512 GB depolamayla satın almak mümkün olacak. Fakat şirket, bunun yanı sıra cihazın diğer temel özelliklerini korumaya devam ediyor.

OnePlus 12 fiyatı 969 Euro fiyat etiketiyle küresel pazara giriş yaparken, OnePlus 12R ise 699 Euro’dan raflarda boy göstermeye başlayacak. Her iki cihazın da yakında Türkiye pazarına geleceği tahmin ediliyor.