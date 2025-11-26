Orta-üst düzey telefonlara odaklanan Snapdragon 8 Gen 5 tanıtıldı

Reklam

Qualcomm, orta-üst düzey akıllı telefonlar için Snapdragon 8 Gen 5 çipini resmen tanıttı.

Yeni nesil mobil işlemci, Eylül ayında tanıtılan Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bir alt modeli olarak lanse ediliyor.

3 nm TSMC teknolojisiyle üretilen yeni çip, Snapdragon 8 Gen 3'e göre CPU performansında yüzde 36, yapay zeka performansındaysa yüzde 46'ya varan artış sunuyor.

iQOO, Honor, Meizu, Motorola, OnePlus ve Vivo gibi markaların ilerleyen günlerde bu işlemciye sahip ilk cihazları piyasaya sürmesi bekleniyor.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 çipini bugün resmen tanıttı. Yeni nesil çip, orta-üst düzey akıllı telefonlara güç sağlamak üzere tasarlandı. Fakat işlemci, aynı serideki “Elite” modeline kıyasla biraz daha düşük teknik özelliklere sahip. Bu nedenle de biraz daha düşük bir maliyet sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi Qualcomm’un mobil segmentteki mevcut en üst düzey yonga seti olarak Eylül ayında resmi olarak duyuruldu. Yeni duyurulan “standart” versiyon, “abisinin” bir adım geride kalsa da yine de yüksek bir performans vaat ediyor.

Snapdragon 8 Gen 5 özellikleri

GSMArena’nın haberine göre Snapdragon 8 Gen 5, 2023 yılında piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 3 çipine kıyasla yüzde 36’ya kadar daha iyi CPU performansı sağlıyor. Bu karşılaştırmada GPU performansı artışı yüzde 11, NPU aracılığıyla yapay zeka uygulamaları için performans artışı ise yüzde 46 olarak vurgulanıyor.

Şirket bu karşılaştırmada Snapdragon 8 Gen 5’in enerji verimliliğinin CPU’da yüzde 42, GPU’da yüzde 28, işlemcinin tamamı dikkate alındığında ise yüzde 13 daha yüksek olduğunu ileri sürüyor.

TSMC’nin 3 nm teknolojisiyle üretilen Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti 3,8 GHz hızında iki Prime çekirdeğin yanı sıra 3,32 GHz hızında altı performans çekirdeği içeren bir Oryon CPU mimarisine sahip. Bu yapılandırma, Elite modeline oldukça benzese de daha düşük frekanslar sunuyor.

Yeni modelde ayrıca Adreno Frame Motion Engine 2.1 ve Snapdragon Game Super Resolution gibi teknolojilerle uyumlu bir Adreno GPU yer alıyor. Fakat Elite modelinden farklı olarak, oyunlar için bir önbellek türü olan Adreno HPM burada bulunmuyor.

Snapdragon 8 Gen 5 çipinin diğer özellikleri arasında Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 için Qualcomm FastConnect 7900 modülü ve Elite modeline kıyasla biraz daha yavaş veri aktarım hızlarına sahip bir Snapdragon X80 5G modem yer alıyor. Hexagon NPU’nun ise her iki çipte de aynı olduğu görülüyor.

Qualcomm Technologies, Inc. Mobil Cihazlar Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chris Patrick yeni nesil işlemci modeliyle ilgili şunları söyledi:

“Üst düzey akıllı telefonlara olan talep artmaya devam ederken, Snapdragon 8 Gen 5, tüketicilerin değişen beklentilerini karşılamak ve aşmak için mükemmel bir konumda. 8 serisi ailemizi yeniden tasarlayarak, dünya çapında daha fazla tüketicinin birinci sınıf performans elde etmesini sağladık. Snapdragon 8 Gen 5, kullanıcıları mobil deneyimlerinin merkezine yerleştirerek, en üst düzeyde performans göstermeleri ve tüm yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmaları için ihtiyaç duydukları hız, zeka ve verimliliği sağlıyor.”

Qualcomm’dan gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 5 çipi ilk olarak iQOO, Honor, Meizu, Motorola, OnePlus ve Vivo gibi markalar tarafından üretilen akıllı telefon modellerinde yer alacak. Orta-üst segment cihazlarda kullanılacak bu çip, yüksek performansıyla adından söz ettirecek.