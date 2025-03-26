NVIDIA G-Assist yapay zeka oyun asistanı tanıtıldı

Geçen yıl 1 Nisan şakası olarak tanıtılan G-Assist gerçeğe dönüştü!

NVIDIA oyun deneyiminizi kolaylaştıracak yapay zeka asistanını tanıttı.

NVIDIA G-Assist işlevsel yetenekleriyle oyunseverlerin hizmetine sunuldu.

Başlangıçta yalnızca 1 Nisan şakası olan NVIDIA G-Assist, oyuncular için bir yapay zeka asistanı olarak resmen duyuruldu. Bir zamanlar teknoloji demosu olan bu uygulama, artık RTX GPU’larla donatılmış PC sahipleri için tasarlanmış tam teşekküllü bir AI asistanı olarak hizmet veriyor.

Project G-Assist artık NVIDIA uygulamasına entegre edildi. Yeni asistan hizmeti oyun ve sistem ayarlarını optimize etmekten kare hızını ölçmeye kadar pek çok işleve ev sahipliği yapıyor. Hizmet, bağlı cihazların aydınlatmasını yönetmeye kadar geniş bir ayar seçeneğini kullanıcılarla buluşturuyor.

NVIDIA G-Assist nedir ve ne işe yarıyor?

G-Assist, DLSS teknolojisinin nasıl çalıştığı gibi detaylı bilgiler sağlamak için sesli veya yazılı komutlarla etkileşime girerek geniş bir yelpazede olanaklar sunuyor. Yapay zeka asistanı, ChatGPT’ye benzer şekilde detaylı cevaplar veriyor.

G-Assist’in oyunları ince ayarlar ile optimize etme yeteneği öne çıkıyor. Hizmet size ultra akıcı ya da görsel olarak çarpıcı bir deneyim arasında seçim yapma özgürlüğü veriyor. Asistan ayrıca Logitech, Corsair, MSI ve Nanoleaf gibi üreticilerin desteklediği çevre birimlerinin aydınlatmasını da kontrol edebiliyor.

NVIDIA G-Assist hizmetinin bir diğer önemli fonksiyonu ise bilgisayarınızın komple analizi ve optimizasyonu oluyor. Program, FPS sınırlayıcıları veya yeterince kullanılmayan GPU gibi performansı yavaşlatan faktörleri belirler ve oyun deneyimini iyileştirmek için belirli eylemler öneriyor.

G-Assist yapay zeka asistanı optimum olmayan ekran yenileme hızlarını bile tespit ederek, GPU performansını artırmaktan çözünürlüğü ayarlamaya kadar çeşitli seçenekler sunarak ideal kare hızını garantiliyor. Ayrıca yardım fonksiyonları ve ses yetenekleri için küçük bir yerel dil modelini kullanıyor.

NVIDIA G-Assist sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Windows 10, Windows 11 Ekran kartı 12 GB VRAM veya Üzeri GeForce RTX 30, 40 ve 50 Serisi Masaüstü GPU’ları İşlemci Intel Pentium G Serisi, Core i3, i5, i7 veya üzeri

AMD FX, Ryzen 3, 5, 7, 9, Threadripper veya üzeri Gerekli disk alanı Sistem Asistanı: 6,5 GB

Sesli Komutlar: 3 GB Sürücü GeForce 572.83 sürücüsü veya üzeri Dil İngilizce

G-Assist yapay zeka asistanı için yaklaşık 10 GB boş depolama alanına sahip olmanız gerekiyor. G-Assist yeteneklerinden faydalanabilmek için minimum 12 GB VRAM ile donatılmış bir RTX masaüstü GPU’su (30, 40 veya 50 serisi) gerekiyor.

G-Assist’in tanıtımı NVIDIA uygulamasında yeni seçeneklerle birlikte geliyor. Bunlar arasında DLSS ayarlarını özelleştirebilme ve ekran ölçeklendirmesini ve renklerini ayarlayabilme özelliği de yer alıyor.