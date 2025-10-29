Amazon AWS ve Microsoft Azure’da geniş çaplı kesinti yaşandı

Reklam

Microsoft'un Azure ve Amazon'un AWS hizmetlerinde geniş çaplı global bir kesinti yaşandı.

Popüler bulut platformunda yaşanan ve birçok hizmeti etkileyen sorunun kaynağını "yanlışlıkla yapılan bir yapılandırma değişikliği" olarak açıklandı.

Kesintiden etkilenen platformlar arasında Starbucks uygulaması, Xbox Live, Microsoft 365 ve Minecraft gibi hizmetler yer alıyor.

Amazon AWS ve Microsoft Azure’da büyük bir kesinti meydana geldi. Bu durum ne yazık ki birçok büyük platformu etkiledi. Downdetector’den gelen kullanıcı geri bildirimlerine göre global olarak yalnızca internet siteleri veya uygulamalarda değil, aynı zamanda bazı bankalarda da sorunlar görüldü.

The Spectator Index’den gelen bilgilere göre Amazon’un AWS hizmeti bir kez daha yaygın bir kesinti gösterdi. AWS, sistemlerin son dakika itibarıyla normale döndüğünü belirtiyor.

Yine de sistemler kurtarılırken bazı hizmetlerde gecikmeler veya performans düşüşleri yaşanabilir. Daha fazla bilgi için bulut sağlayıcısının durum sayfasını kontrol etmeniz öneriliyor.

Aynı zamanda Microsoft’un bazı hizmetleri performans sorunları yaşadı. Xbox Network, Store, Azure, 365, Outlook ve Teams saatlerce çöktü. Örneğin Microsoft’un sahibi olduğu popüler video oyunu Minecraft’ın sunucuları da bu durumdan etkilendi.

Heathrow Havalimanı ve İskoç Parlamentosu da bu kesintiden etkilendi

Microsoft’un “yanlışlıkla yapılan bir yapılandırma değişikliği” olarak tanımladığı bu sorundan çok sayıda platform etkilendi. Xbox Live ve Minecraft gibi oyun sunucularının yanı sıra Microsoft 365 gibi kurumsal bazı hizmetlerin de etkilendiği belirtildi.

Starbucks uygulamasının da uzun süre boyunca çalışmadığı belirtildi. Bu durum ayrıca Alaska Havayolları’nın ve Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın internet sitelerini de etkisiz hale getirdi. İskoç Parlamentosu da teknik sorunlar yüzünden oylama gerçekleştiremedi.