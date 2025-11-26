Microsoft Copilot yakında WhatsApp’a veda ediyor

Reklam

Microsoft, Copilot'un WhatsApp entegrasyonunun 15 Ocak 2026 itibarıyla sonlanacağını doğruladı.

Bu kararın temel nedeni, WhatsApp politikalarında yapılan ve üçüncü taraf yapay zeka modellerini kısıtlayan değişikliklerden kaynaklanıyor.

Meta'nın bu kısıtlaması, platformda kendi yapay zeka sohbet robotu Meta AI'ı öne çıkarma girişiminin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Teknoloji devi Microsoft, yaklaşık bir yıl önce Copilot aracının WhatsApp uygulamasına geleceğini duyurmuştu. Fakat bu entegrasyon ne yazık ki çok uzun sürmeyecek.

Geçtiğimiz aylarda Meta, WhatsApp’ta üçüncü taraf yapay zeka uygulamaları için desteği sonlandıracağını duyurmuştu. Son olarak Microsoft’tan gelen açıklamayla birlikte Copilot yapay zeka sohbet robotunun 15 Ocak 2026’dan itibaren popüler anlık mesajlaşma servisinden kaldıracağı resmi olarak doğrulandı.

Copilot, WhatsApp’ta ne işe yarıyordu?

Şu anda WhatsApp uygulamasında Copilot yapay zeka aracını deneyimlemek istiyorsanız, 1 (877) 224-1042 numarasını kişi olarak rehberinize ekleyerek bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Fakat bunun için 15 Ocak’a kadar kısıtlı biri süreniz olduğunu vurgulamakta fayda var.

Bu sayede Copilot’a metin ya da ses yoluyla sorular sorabilir ve sohbet robotundan bir metni inceleme veya bir resim oluşturma gibi belirli görevleri gerçekleştirmesini isteyebilirsiniz.

Sonuç olarak Microsoft’un yapay zeka sohbet robotu, WhatsApp’ın yerel yapay zeka özelliği olan Meta AI’a bir alternatif olarak işlev görüyor. Bir süredir Meta AI nihayet Türkiye’de de WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına entegre olmuş durumda.

Fakat daha önce de belirttiğimiz üzere, iki araç arasındaki entegrasyon gelecek yılın 15 Ocak tarihinden itibaren sona erecek. Microsoft’tan gelen açıklamaya göre Copilot’u mobil telefonlarında kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların iOS/Android için resmi uygulamayı veya web sürümünü kullanmaları gerekecek.

Microsoft’un açıklaması belirsiz olsa da bunun Meta’dan gelen bir karar olduğu açıkça anlaşılıyor. Ekim ayı sonunda işletmelere yönelik politikalarını değiştiren Meta, kendi yapay zeka modellerine sahip kuruluşların sohbet robotlarını WhatsApp ile entegre etmesini yasaklamış durumda.

Son olarak bu durumdan yalnızca Microsoft Copilot hizmetinin etkilenmeyeceğini; ChatGPT ve Perplexity AI araçlarının da WhatsApp’tan kaldırılacağını hatırlatalım.

Fakat yine de 15 Ocak 2026’ya kadar mesajlaşma uygulamasında yapay zeka kullanmak istiyorsanız, WhatsApp’ta ChatGPT entegrasyonu ve Perplexity ile WhatsApp üzerinden yapay zeka tabanlı görüntüler oluşturma içeriklerimize de göz atabilirsiniz.