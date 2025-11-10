Xbox Game Pass’e 2026’da gelecek 25 oyun sızdırıldı

Reklam

2026 yılında Xbox Game Pass kütüphanesine, çıkış gününde ekleneceği kesinleşen 25'ten fazla oyunun ilk listesi duyuruldu.

Listede yer alan yapımlar arasında Fable, Forza Horizon 6 ve Gears of War: E-Day gibi önemli birinci parti oyunlar öne çıkıyor.

Şu an için yalnızca MENACE ve High On Life 2 dahil olmak üzere iki oyunun kesin çıkış tarihi belli. Geri kalan yapımların tamamının ise 2026'da çıkması bekleniyor.

Yıl sonuna doğru adım adım yaklaşırken, Xbox Game Pass platformuna 2026 yılı için onaylanan 25 oyun erkenden internete sızdırıldı. Özellikle de lansman sırasında hizmetin kataloğuna eklenecek olan yapımlar şimdiden büyük bir dikkat topladı.

Elbette ki bu oyunlar, Game Pass’e bir yıl boyunca gelecek içeriklerin tam listesi değil. Bunlara ayrıca lansmandan sonra gelecek oyunlar da dahil olacak. Öte yandan henüz duyurulmamış ya da çıkış tarihi henüz belirlenmemiş tüm oyunlar da eklenecek.

Game Pass’in 2026 kadrosu belli olmaya başladı

Söz konusu 25 oyunun 2026 yılı içerisinde piyasaya oyunseverler ile buluşması bekleniyor. PureXbox’ın haberine göre Game Pass’e ekleneceği duyurulan ama henüz kesin bir çıkış tarihi belli olmayan, 2026 yılında kataloğa dahil olması muhtemel 14 oyun daha bulunuyor.

MENACE (PC için) (5 Şubat 2026)

(PC için) (5 Şubat 2026) High On Life 2 (13 Şubat 2026)

(13 Şubat 2026) Aphelion (Belli Değil)

(Belli Değil) At Fate’s End (Belli Değil)

(Belli Değil) Beast of Reincarnation (Belli Değil)

(Belli Değil) Beastro (Belli Değil)

(Belli Değil) DayZ: Badlands (Belli Değil)

(Belli Değil) Denshattack! (Belli Değil)

(Belli Değil) Fable (Belli Değil)

(Belli Değil) Forza Horizon 6 (Belli Değil)

(Belli Değil) Freestyle Football 2 (Belli Değil)

(Belli Değil) Gears of War: E-Day (Belli Değil)

(Belli Değil) Halo: Campaign Evolved (Belli Değil)

(Belli Değil) Moonlighter 2 (Konsol için) (Belli Değil)

(Konsol için) (Belli Değil) Persona 4 Revival (Belli Değil)

(Belli Değil) Planet of Lana 2 (Belli Değil)

(Belli Değil) Replaced (Belli Değil)

(Belli Değil) Resonance: A Plague Tale Legacy (Belli Değil)

(Belli Değil) Sledding Game (Belli Değil)

(Belli Değil) Subnautica 2 (Belli Değil)

(Belli Değil) Super Meat Boy 3D (Belli Değil)

(Belli Değil) TCG Card Shop Simulator (Belli Değil)

(Belli Değil) There Are No Ghosts At The Grand (Belli Değil)

(Belli Değil) Tropico 7 (Belli Değil)

(Belli Değil) Wildekin (Belli Değil)

Yukarıda yer alan oyunların yanı sıra Xbox Game Pass’e geleceği duyurulan ama henüz çıkış tarihi belli olmayan oyunlar da var:

Buckshot Roulette

Bushiden

Cities: Skylines 2 for Console

Echo Weaver

Harmonium: The Musical

Manor Lords for Console

Mixtape

Nirvana Noir

She Dreams Elsewhere

Sleight of Hand

Tanuki Pon’s Summer

Ultimate Sheep Raccoon

Vapor World: Over The Mind

Way To The Woods

Son olarak Xbox’ın bu ay Call of Duty: Black Ops 7 oyununu Game Pass kataloğuna ekleyeceğini açıkladığını da ekleyelim.