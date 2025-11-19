Menüyü Kapat
    Xbox Game Pass’e bu ay 9 oyun daha ekleniyor

    Xbox Game Pass kataloğuna bu ay The Crew Motorfest, Banishers: Ghosts of New Eden ve Marvel Cosmic Invasion gibi 9 yeni oyun eklenecek.
    • Xbox Game Pass'e Kasım ayının geri kalanında gelecek yeni oyunlar duyuruldu.
    • Yarış tutkunlarının merakla beklediği açık dünya oyunu The Crew Motorfest, 20 Kasım'da platforma eklenecek.
    • Öte yandan 30 Kasım'dan itibaren Lords of the Fallen ve Octopath Traveler I & II gibi toplamda 5 oyun veda edecek.

    Microsoft, Kasım ayının ikinci yarısı ve Aralık ayı başında Xbox Game Pass platformuna katılacak oyunları resmen açıkladı. Popüler abonelik hizmeti bu ayın başlarında Call of Duty: Black Ops 7 ve Relic Hunters gibi önemli yapımları duyurmuştu. Şimdi ise ayın geri kalanında karşımıza çıkacak o oyunlar belli oldu.

    AAA oyunlardan bağımsız yapımlara kadar geniş bir seçkiye ev sahipliği yapan Game Pass, ayın ikinci yarısına daha dengeli bir liste oluşturmuş gibi görünüyor. Açıklanan listede The Crew Motorfest, Marvel Cosmic Invasion ve Banishers gibi ilgi çekici oyunlara yer veriliyor.

    Xbox Game Pass: Kasım 2025’in ikinci yarısında gelecek oyunlar

    Oyun Kullanılabilirlik Abonelik Tarih
    Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 19 Kasım
    Kulebra and the Souls of Limbo Bulut, Konsol ve PC Game Pass Premium 19 Kasım
    Revenge of the Savage Planet Bulut, PC ve Xbox Series X Game Pass Premium 19 Kasım
    Monsters are Coming! Rock & Road Handheld ve PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 20 Kasım
    The Crew Motorfest Bulut, Konsol ve PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 20 Kasım
    Banishers: Ghosts of New Eden Bulut, PC ve Xbox Series X Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 25 Kasım
    Kill It With Fire! 2 Bulut, Konsol ve PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 25 Kasım
    Marvel Cosmic Invasion Bulut, Konsol, Handheld ve PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 1 Aralık
    Lost Records: Bloom & Rage Bulut, PC ve Xbox Series X Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 2 Aralık

    30 Kasım’da Game Pass’e veda edecek oyunlar

    Yukarıda yer alan oyunların yanı sıra 30 Kasım itibarıyla aşağıdaki yapımların Game Pass’ten ayrılacağı doğrulandı:

    • Barbie Project Friendship (Bulut, Konsol ve PC)
    • Lords of the Fallen (Bulut, Konsol ve PC)
    • Octopath Traveler (Bulut, Konsol ve PC)
    • Octopath Traveler 2 (Bulut, Konsol ve PC)
    • SteamWorld Build (Bulut, Konsol ve PC)

    Xbox Game Pass fiyatları şu anda Essential seçeneğiyle aylık 269 TL’den erişilebiliyor. Premium paket 409 TL, Ultimate seçeneği 799 TL ve son olarak PC Game Pass hizmeti 409 TL’den oyunseverlerle buluşuyor.

    Son olarak 2026 yılında Xbox Game Pass’e gelecek bazı oyunlar sızdırıldı. İlgili habere göz atarak önümüzdeki aylarda kütüphaneye eklenecek yapımlara göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

