Popüler Windows etkinleştirme yöntemi KMS38, Microsoft tarafından engellendi

Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde kullanılan, yasa dışı etkinleştirmeye olanak tanıyan KMS38 açığını Kasım 2025 güncellemeleriyle tamamen kapattı.

Yöntem, GatherOSstate adlı bir dosyayı manipüle ederek normalde 180 gün olan deneme süresini 19 Ocak 2038'e kadar uzatıyordu.

KB5068861 ve KB5067112 güncellemeleri, yöntemi kalıcı olarak işlevsiz hale getirirken, KMS38 seçeneği gayri resmi araçların listesinden de çıkarılarak yasa dışı etkinleştirme yöntemi resmen sona erdi.

Teknoloji devi Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde uzun süredir kullanılan yasa dışı bir etkinleştirme yöntemine son verdi. Şirket, kullanıcıların sistemlerini çevrim dışı ve izinsiz bir şekilde lisanslamasına olanak tanıyan KMS38 açığını son yayınladığı güncellemelerle tamamen devre dışı bıraktı.

Neowin’in aktardığı bilgilere göre, KMS38 yöntemi, popüler gayri resmi etkinleştirme araçları sağlayan MASSGRAVE (MAS) projesi tarafından sunulan bir çözümdü. Yöntemin çalışma prensibi, normalde yalnızca 180 günle sınırlı olan KMS etkinleştirme süresini manipüle ederek süreyi 19 Ocak 2038 tarihine kadar uzatmaktı.

Windows 11 artık KMS38 yöntemi ile etkinleştirilemeyecek

Sürenin daha ileri taşınamamasının nedeni, bilgisayar bilimlerinde Y2K38 olarak bilinen ve zamanın ileri taşınamayacağı teknik sınırlılıktan kaynaklanıyordu. GatherOSstate, bir sistemin yükseltmeye uygun olup olmadığını kontrol eden bir yardımcı araç olarak görev yapıyordu.

MASSGRAVE geliştiricisi, son yayınlanan güncellemelerin yöntemi tamamen işlevsiz hale getirdiğini doğruladı. Kasım 2025 Patch Tuesday kapsamında dağıtılan KB5068861 ve KB5067112 numaralı kümülatif güncellemelerin ardından KMS38’in çalışmadığı kesinleşti.

Aslında ilk işaretler daha önce ortaya çıkmıştı. Ocak 2024’te yayınlanan 26040 numaralı Windows 11 derlemesinde, GatherOSstate dosyası kurulum medyasından zaten çıkarılmıştı. Microsoft, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen ve isteğe bağlı olan Windows 11 KB5067036 güncellemesiyle GatherOSstate işlevini ise tümüyle kaldırdı. Böylece yasa dışı etkinleştirme yönteminin son izleri de ortadan kalkmış oldu.

MASSGRAVE geliştiricileri de durumu kabul ederek, MAS projesinin 3.8 sürümünde KMS38 seçeneğini listeden tamamen çıkardılar. Gayri resmi etkinleştirme yöntemi resmen tarihe karışırken, bundan sonra kullanıcıların Windows’u kalıcı olarak lisanslamak için yasal yöntemlere yönelmek zorunda kalacağı belirtiliyor.